Masterchef yemekleri! Masterchef şeftali kebabı tarifi! Şeftali kebabı nasıl yapılır? Şeftali kebabı tarifi nedir?
1 Aralık MasterChef'te Kıbrıs mutfağı yemekleri yapıldı. Peki, şeftali kebabı nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? İşte 1 Aralık MasterChef 2021 şeftali kebabı tarifi, malzemeler ve püf noktası…
Şeftali kebabı tarifi, Masterchef izleyicileri tarafından sorgulanıyor. Kıbrıs yemeği olan şeftali kebabı, tarifi, malzemeler ve püf noktası haberimizde. Masterchef şeftali kebabı tarifi! Şeftali kebabı nasıl yapılır? Şeftali kebabı tarifi nedir? detayları sizler için derledik.
ŞEFTALİ KEBABI MALZEMELERİ NELER?
Dana gömlek yağı
Kuzu da olur
250 gr Yağsız kıyma
1 baş kuru soğan
2 adet yeşil biber
Kıymanın aldığı kadar galeta unu
1 çay kaşığı kimyon
Yarım çay kaşığı karabiber
1 çay kaşığı tuz
Yarım çay bardağı su
ŞEFTALİ KEBABI NASIL YAPILIR?
İlk iş soğanımızı rendeleyip galeta unuyla yumuşatarak ovuyoruz sonra kıymamızı, biberimizi, baharatlar ve tuzu da ekleyip iyice yoğuruyoruz ve bir saat dinlendiriyoruz.
Yıkanıp süzülen gömlek yağımızı köfteye göre kesip sarıyoruz, ben ceviz büyüklüğünde köfteler yaptım, gömlek yağını da el büyüklüğünde kesip sardım resimler yardımcı olacaktır.
Sardığımız köfteleri fırın tepsisine dizip 200 derecede 25 dakika pişiriyoruz benim fırın bu sürede pişirdi fırından fırına değişiklik oluyor pişirmeyi sizler kendi fırınınıza göre yapabilirsiniz, çok güzel ve kolay bir o kadar da lezzetli bir tarif.
Deneyeceklere şimdiden afiyet bal şeker olsun.
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