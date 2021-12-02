Masterchef yemekleri! Masterchef öksüz helvası tarifi! Öksüz helvası nasıl yapılır? Öksüz helvası tarifi nedir?

Öksüz helvası tarifi, Masterchef izleyicileri tarafından sorgulanıyor. Akdeniz yemeği olan Öksüz helvası tarifi, malzemeler ve püf noktası haberimizde. Masterchef öksüz helvası tarifi! Öksüz helvası nasıl yapılır? Öksüz helvası tarifi nedir? detayları sizler için derledik.

ÖKSÜZ HELVASI MALZEMELERİ NELER?

1/3 su bardağı toz şeker

1 su bardağı pekmez

1 su bardağı su

1 su bardağı un

1 yemek kaşığı sıvı yağ

50 g tereyağı

1 kase badem veya ceviz içi

ÖKSÜZ HELVASI NASIL YAPILIR?

Pekmez, su, şeker ve un tencerede karıştırılır. Homojen bir kıvama geldiğinde kıvam alana kadar pişirilir.

Kıvam alan helvaya bir kaşık sıvıyağ eklenir ve bir kaç dakika daha kavrulmaya devam edilir.

Tereyağı ayrı bir tencerede eritilir.

Kaşık tereyağına bulanarak helva servis tabağına alınarak şekil verilir. Ortasında havuz oluşturulur.

Ortasına tereyağı dökülür, badem ya da ceviz içi serpilerek servis edilir. Afiyet olsun.

Haberler.com - Gündem

Haberi Kaydet