Masterchef yemekleri! Masterchef Karadeniz tarifi: Karadeniz nasıl yapılır? Karadeniz tarifi nedir?

Karadeniz tarifi, Masterchef izleyicileri tarafından sorgulanıyor. Mehmet Şefin özel tarifi olan Karadeniz, teknik bir yemek. Şef, özel tarifine dair detayları oyun öncesinde yarışmacılara detaylı bir şekilde anlattı. Bu tarifi evinizde denemek isterseniz Mehmet Şef'in anlatımıyla "Karadeniz" tarifi, malzemeler ve püf noktası haberimizde.

KARADENİZ TARİFİ MALZEMELERİ

Karadeniz somonu 400 gr (fileto)

Krema 60 gr

Yaprak jelatin 3 adet

Pırasa 4 dal

Ananas havyar

Ananas suyu 200 ml (Taze sıkılmış)

Yaprak jelatin 2 adet

Ayçiçek yağı 250 ml ( buzdolabında bekletilmiş)

Nar frambuaz sos

Taze sıkılmış nar suyu 175 ml

Frambuaz 125 gr

Toz şeker 30 gr

Garnitür

Kurutulmuş portakal tozu

KARADENİZ TARİFİ NASIL YAPILIR?

Yapım Aşamaları

Somon fileto ve kremayı blendırdan geçirin. Tuz ve karabiber ekleyip buzdolabına kaldırın. Pırasaları boylamasına kesin, yaprak yaprak ayırın. Kaynar suyun içinde yaprak pırasaları 2 dakika boyunca haşlayın. Süre sonunda süzün buzlu suda 1 dakika bekletip kurulayın.

Ayrı bir buzlu suyun içerisine jelatini ekleyip yumuşayana kadar bekletin. Buzdolabındaki somunu çıkartın, içerisinde yumuşayan jelatine ekleyin ve karıştırın. Sıkma torbasına alın. Kapya biberi ocağın üzerinde közleyin. Közlenen kapının kabuğunu soyun ve ince uzun doğrayın. Tezgahı gergin şekilde streç film açın. Kurulanan pırasa yapraklarını birbirine değecek şekilde, boylamasına açarak dizin.sıkma torbasındaki somunu pırasa yaprakların ortasına yatay şekilde sıkın. Doğranan kapya biberi üzerine yerleştirin ve üzerine bir kat daha somon sıkın. Streç filmi kenarlarından tutup hava almayacak şekilde sıkıştırarak sarın, rulo haline getirin ve kenarlarından bağlayın. Rulo haline gelen somunu alüminyum folyoya sıkı bir şekilde sarın. Pişirme kağıdı serilmiş fırın tepsisine alın ve 100 derece buhar ayarında olan fırında 25 dakika boyunca pişirin. Fırından çıkardığınız ruloyu buzlu suyun içerisinde 3 dakika bekletin ve süre sonunda folyo ve streç filmden ayırıp dilimleyin.

ANANAS HAVYAR

Ananası soyun, blendırdan geçirin. Süzgeç yardımıyla süzün ve çıkan ananas suyunu küçük bir tencereye alın. Buzlu suyun içerisine yumuşatmak için jelatin yerleştirin yumuşayan jelatini ananas suyunu ekleyin ve ocağa alın. Kaynama derecesine getirdiğiniz ananas suyunu ocaktan alın ve oda sıcaklığına gelinceye kadar bekleyin. Daha sonra şırınganın içerisine alın ve buzdolabından çıkan soğuk Ayçiçek yağının içerisinde Damla Damla sıkın. Ayçiçek yağını buzdolabına kaldırın ve 10 dakika bekletin. Delikli havyar kaşığı ile ananas havyarlarını yağın içinden ayrı bir kaseye alın ve buzdolabına kaldırın.

NAR FRAMBUAZ SOS

Nar suyu, frambuaz ve toz şekeri tavaya alın. 10 dakika kaynatıp blendırdan geçirin ve soğumaya alın.

SUNUM

Dilimlenen somunu tabağa alın, ananas hayvar, soğuk frambuaz sos ve kurutulmuş portakal tozu ile servis edin.

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