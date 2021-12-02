Masterchef yemekleri! Masterchef gülüklü çorba tarifi! Gülüklü çorba nasıl yapılır? Gülüklü çorba tarifi nedir?

Gülüklü çorba tarifi, Masterchef izleyicileri tarafından sorgulanıyor. Akdeniz yemeği olan gülüklü çorba tarifi, malzemeler ve püf noktası haberimizde. Masterchef gülüklü çorba tarifi! Gülüklü çorba nasıl yapılır? Gülüklü çorba tarifi nedir? detayları sizler için derledik.

GÜLÜKLÜ ÇORBA MALZEMELERİ NELER?

250 gram kıyma

500 gram haşlanmış tavuk eti

4 bardak tavuk suyu

1 kase haşlanmış nohut

1 fincan pirinç

1 domates

1 kaşık salça

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı kırmızı biber

1 yemek kaşığı nane

1 limon

1 kaşık tereyağı

Tuz

Sıvıyağ

GÜLÜKLÜ ÇORBA NASIL YAPILIR?

Öncelikle 'gülük' denilen küçük köfteler hazırlanır. Kıyma, karabiber, kırmızı biber ve tuz karıştırılır.

Nohut büyüklüğünde köfteler yapılır. Bu köfteler az yağda kızartılır. Çorba tenceresine tereyağı ve iki kaşık sıvı yağ konur salça eklenip biraz kavrulur, domates rendesi eklenir. (Biraz kırmızı biber ve karabiber de ekleyebilirsiniz baharatlı güzel oluyor)

Üzerine tavuk suyu ve 4 bardak daha su eklenir, kaynayınca önce pirinç ve tuz eklenip beş dakika kaynatılır.

Ardından köfteler, birkaç dakika kaynayınca da nohut ve tavuk eklenir. Beş dakika daha kaynatıp naneyi ve limon suyunu da ekleyip ocağı kapatıyoruz.

Afiyet olsun.

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