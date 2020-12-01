MasterChef Yemekleri | Masterchef Edirne Ciğer Tava tarifi! Edirne Ciğer Tava tarifi nasıl yapılır?
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MasterChef Yemekleri | Masterchef Edirne Ciğer Tava tarifi! Edirne Ciğer Tava tarifi nasıl yapılır?

01.12.2020 12:10 | Son Güncelleme: 01.12.2020 12:14
MasterChef Yemekleri | Masterchef Edirne Ciğer Tava tarifi! Edirne Ciğer Tava tarifi nasıl yapılır?

MasterChef Türkiye yeni bölümünde kırmızı ve mavi takım Edirne Ciğer Tava tarifi için yarışacaklar. Televizyonun karşısındaki izleyiciler de en lezzetli Edirne Tava Ciğeri tarifini evlerinde yapabilsin diye en lezzetli ve en pratik tarifi verdik. Peki, Edirne Ciğer nasıl yapılır? En güzel Edirne Tava Ciğeri tarifi nedir?

Edirne Ciğer Tava ya da bilinen adıyla Tava Ciğeri, ciğer sevmeyen kişilerin bile bayılarak yediği bir ciğer yemeğidir. Az kızartıldığı zaman daha yoğun, çok kızartıldığı zaman daha hafif bir ciğer tadı verir. Bugün MasterChef Türkiye'nin yeni bölümünde yarışmacılar Edirne Ciğer Tava yapacaklar. Peki en güzel Edirne Ciğer Tava nasıl yapılır? Edirne Tava Ciğeri nasıl pişirilir? ve Edirne Tava Ciğeri püf noktaları nelerdir?

EDİRNE CİĞER TAVA TARİFİ

Malzemeler:

  • Yarım kilo dana ciğer
  • Sıvı yağ ( Kızartmak İçin )
  • 1 çay kaşığı tuz
  • 1 su bardağı un

EDİRNE TAVA CİĞERİ YAPILIŞI

Sinirlerinden arındırılmış ciğerler ince ince yaprak şeklinde doğranır. Dilenirse jülyen olarak da doğranabilir. Kesilen yaprak ciğerler süzgeç içinde bol suda durulanır ve iyice tamamen süzülür. İyice süzülen ciğerlere biraz tuz atılır ve harmanlanır. Bu arada bol yağ tavaya alınır ve altı açılır. Büyük ocak gözüne konulur ve altı kısılır yakmadan yağ iyice kızdırılır. Ciğerler bol un içerisine atılır tel tel unlanıp silkelenip bir tabağa alınır. Ciğerlerden 1 porsiyon alınır ve iyice kızan yağa atılır. Ve servis çatalı ile hızlı hızlı birbirinden ayırıp alt üst edilir. 1 dk içinde hazır hemen servis tabağına alınır. Afiyet olsun!

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