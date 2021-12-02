Masterchef yemekleri! Masterchef balık mançuru tarifi! Balık mançuru nasıl yapılır? Balık mançuru tarifi nedir?

Balık mançuru tarifi, Masterchef izleyicileri tarafından sorgulanıyor. Akdeniz yemeği olan Balık mançuru tarifi, malzemeler ve püf noktası haberimizde. Masterchef balık mançuru tarifi! Balık mançuru nasıl yapılır? Balık mançuru tarifi nedir? detayları sizler için derledik.

BALIK MANÇURU MALZEMELERİ NELER?

1 kg balık (Kuzu balığı, arap balığı, grida, mercan)

1,5 kg soğan

1 su bardağı sıvı yağ

1 çay bardağı su

1 çorba kaşığı toz kırmızı biber

1 çay bardağı Sirke

Tuz

BALIK MANÇURU NASIL YAPILIR?

Soğanlar söğüş şekilde iri iri doğranır ve sıvı yağda çok az kavrulur, kavrulan soğanlara toz kırmızı biber eklenir.

Temizlenmiş balıklar 2 parmak kalınlığında dilimlenerek tencereye yerleştirilir.

Dilimlenen balıkların üzeri kavrulan soğanla kapatılır, üzerine su eklenerek kısık ateşe pişirilir.

Balıklar ocaktan alınmadan 5-10 dk önce sirke ve tuz eklenir.

Pişince (araktan alınarak servisi yapılır.

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