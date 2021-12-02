Masterchef yemekleri! Masterchef bakla pilavı tarifi! Bakla pilavı nasıl yapılır? Bakla pilavı tarifi nedir?

Bakla pilavı tarifi, Masterchef izleyicileri tarafından sorgulanıyor. Akdeniz yemeği olan Bakla pilavı tarifi, malzemeler ve püf noktası haberimizde. Masterchef bakla pilavı tarifi! Bakla pilavı nasıl yapılır? Bakla pilavı tarifi nedir? detayları sizler için derledik.

BAKLA PİLAVI MALZEMELERİ NELER?

1 ölçü iç bakla(210 gr)

¾ ölçü pirinç(240 gr)

1 çay bardağı zeytinyağı

1 adet soğan

½ demet dereotu

Tuz

BAKLA PİLAVI NASIL YAPILIR?

İç baklaları ayıklayın, yıkayın. Pirincinizi 20 dk ılık suda bekletin. Baklaları 3 dk kadar sıcak suda haşlayın(azıcık diri kalabilir)İnce yemeklik doğradığınız soğanı teflon tencerenize alın, yağınızı yakmadan soğanları şeffaflaşıncaya kadar kavurun.Pirincinizi ekleyip kavurmaya devam edin.1,5 ölçü sıcak suyu ekleyip, tuzunu ayarlayın, pişmeye bırakın. Pilavınız alasulu iken haşlanmış baklaları ekleyin. Pilavın suyunu tam çektirin.

Tencerenizi beze sararak 15-20 dk dinlendirin. Ilınan pilavınızı ince kıyılmış dereotu ile karıştırıp, servis yapın

Afiyet olsun.

Girit veya Ege Mutfağına ait olduğunu tahmin ettiğim bu tarifi arzu ederseniz bulgurla da deneyebilirsiniz. Mevsiminde iç baklaları haşlanmış halde derin dondurucuda poşetleyip saklayabilirsiniz. İç baklaların boyutu büyükse dış kabuğunu temizleyin, bu pilav için küçük bakla tercih edilmeli. Arzuya göre bu pilavı soğuk olarak tüketebilirsiniz.

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