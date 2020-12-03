Masterchef yemekleri: Kremalı Dağ Mantar Çorbası tarifi nedir? Malzemeleri nelerdir? Püf noktaları nedir?

Masterchefte bu hafta Kremalı Dağ Mantar Çorbası yapıldı. Peki 3 Aralık Engelliler Günü'ne özel yemekler hazırlayan yarışmacılar bu tarifi nasıl yaptı. Kremalı Dağ Mantar Çorbası tarifi nedir? Malzemeleri nelerdir? Püf noktaları nedir?

Masterchefte bu hafta Kremalı Dağ Mantar Çorbası yapıldı. Peki 3 Aralık Engelliler Günü'ne özel yemekler hazırlayan yarışmacılar bu tarifi nasıl yaptı. Kremalı Dağ Mantar Çorbası tarifi nedir? Malzemeleri nelerdir? Püf noktaları nedir? İşte detaylar haberimizde...

KREMALI DAĞ MANTAR ÇORBASI MALZEMELERİ

400 gr mantar

1 adet orta boy kuru soğan

1-2 yemek kaşığı un

1,5 su bardağı süt veya 200 ml sıvı krema

3 yemek kaşığı sıvı yağ

1 yemek kaşığı tereyağı

Tuz

Karabiber

1 tutam taze maydanoz

3,5 su bardağı oda sıcaklığında su

KREMALI DAĞ MANTAR ÇORBASI YAPILIŞI

Mantarları güzelce yıkayalım ve saplarını çıkarıp küp küp doğrayalım.

Sıvı yağ ve tereyağı tencereye koyup ince ince doğradığımız soğanı ekleyelim ve biraz pembeleşince, doğradığımız mantarları da ilave edelim ve suyunu salıp çekene kadar kavuralım.

Daha sonra, unu ekleyip 1 dakika daha kavurduktan sonra, 1,5 su bardağı sütü??(arzu eden paket kremada kullanabilir ama ben sütle yapıyorum gayet güzel oluyor) suyunu da ekleyip orta hararetli ateşte kaynamaya başlayana kadar karıştırarak pişirin.

Altını kısıp 10 dk kadar kaynatın,

Ateşten almadan tuz ve karabiberini ve ince ince doğradığımız maydanozları da ekleyip bir taşım daha kaynatın çorbamız hazırdır.

KREMALI DAĞ MANTAR ÇORBASI PÜF NOKTALARI NELERDİR?

Unu kavururken rengi değişene kadar kavurmaya özen göstermelisiniz. Fazladan kavurarak ununuzu yakmamalısınız.

Su olarak tavuk yada et suyu kullanmanız çorbanızı daha lezzetli yapacaktır. İsteyen tavuk suyu kullanabileceği gibi içme suyu da kullanabilir.

Çorbanıza isteğe bağlı olarak soğan eklemeyebilirsiniz.

KREMALI DAĞ MANTAR ÇORBASI KAÇ KALORİDİR?

Orta büyüklükte 1 kase kremalı mantar çorbası yaklaşık olarak 160 kaloriye denk gelmektedir.