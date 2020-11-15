MasterChef yemekleri! Hamsikoli tarifi! Hamsikoli nasıl yapılır?

MasterChef'te bu gece eleme heyecanı yaşanıyor. Bu sırada yine harika yemeklerin yapıldığı MasterChef'te Hamsikoli yapıldı. Peki Hamsikoli tarifi nasıl olur? Hamsikoli nasıl yapılır?

Oldukça çeşitli ve farklı tatların yapıldığı MasterChef'teilginç tatlara yer verildi. Bugünün en önemli ve farklı yemeklerinden birisi ise Hamsikoli.Peki Hamsikoli tarifi nasıl olur? Hamsikoli nasıl yapılır?

HAMSİKOLİ TARİFİ! HAMSİKOLİ NASIL YAPILIR?

500 gram hamsi

1 demet pazı

1 demet maydanoz

1 demet dereotu

1 adet büyük boy soğan

6-7 dal taze soğan

1 çay bardağı zeytinyağı

3 su bardağı mısır unu

1 su bardağı sıcak su

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

HAZIRLANIŞI

Pazı, maydanoz, dereotu ve taze soğanı bol suyla yıkayıp temizledikten sonra, hepsini ince ince doğrayın ve derince bir kaba alın.

Hamsileri alın ve küçük küçük doğradıktan sonra, doğranmış yeşilliklerin üstüne ekleyin.

Kuru soğanı ince ince doğradıktan sonra bir miktar tuzla güzelce ovun ve ardından suyla durulayıp, onu da karışıma ilave edin.

Mısır unu, tuz, karabiber, zeytinyağı ve sıcak suyu da ilave edip, tüm malzemeleri yoğurun.

Kek hamuruyla kurabiye hamuru arasında bir hamur elde edin.

Bir fırın kabını tereyağı ile güzelce yağlayın ve hazırladığınız karışımı kaba boşaltın.

Üstünü düzleştirdikten sonra, önceden ısıtılmış 170 derece fırında, üstü kızarana dek 60 dakika pişirin.

Fırından çıkardıktan sonra dilimleyin ve sıcak ya da ılık olarak servis edin.