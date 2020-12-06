MasterChef Yemekleri! Evde suşi yapımı! Evde suşi nasıl yapılır?
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MasterChef Yemekleri! Evde suşi yapımı! Evde suşi nasıl yapılır?

06.12.2020 20:21 | Son Güncelleme: 06.12.2020 20:24
MasterChef Yemekleri! Evde suşi yapımı! Evde suşi nasıl yapılır?

Bugün oynanacak dokunulmazlık oyununun başrolünde suşi yapımı olacak. Daha önce suşi yapmayı deneyimlememiş pek çok yarışmacısı olan MasterChef'te jüriler yarışmacılardan suşi yapmalarını istedi.

MasterChef'te 6 Aralık, bugün yayınlanacak bölümde dokunulmazlık oyunu oynanacak ve bu oyunda jriler yarışmacılardan suşi istiyor olacak.

Peki, Evde suşi yapımı nasıl olur? Evde suşi nasıl yapılır?

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EVDE SUŞİ YAPIMI

Evde suşi yapımı için belirli malzemelerin bulunması gerekmektedir. Suşi malzemelerinin derlenmesi halinde suşi, yapımı çok da zor olan yemekler arasında yer almamaktadır.

2 su bardağı suşi pirinci

2,5 su bardağı su

1 çay bardağı pirinç sirkesi

Yarım çay bardağı beyaz toz şeker

Çeyrek çay bardağı tuz

8-10 yaprak suşi yosunu (suşi nori)

İçi için:

1 havuç

1 salatalık

1 avokado

1 yaprak somon füme

1 ince dilim somon fileto (100-150 gr kadar)

2 parça yengeç surimi stick

Servis için:

Soya sosu

Wasabi tozu

Zencefil turşusu

HAZIRLANIŞI:

  • Pirinçleri 15 dakika soğuk suda bekletin, ardından 5-6 kez bol suyla yıkayıp nişastasını iyice akıtın.
  • Ardından pirinçleri tencereye alıp 2,5 su bardağı su ile birlikte kaynayana kadar pişirin.
  • Kaynayan tencerenin kapağını kapatıp altını kısın. 10 dakika da bu şekilde pişirin.
  • 10 dakikanın sonunda altını kapatıp kapağını açmadan 15 dakika kadar dinlendirin.
  • Pirinç sirkesi, şeker ve tuzu ufak bir cezvede ısıtıp karıştırın.
  • Pişen pirinçleri geniş bir ahşap tepsiye alın.
  • Sirkeli karışımı azar azar pirinçlere ekleyin, tahta kaşık yardımıyla pirinçleri kırmadan ve ezmeden havalandırın.
  • Üzerine nemli bir bez örttüğünüz pirinçleri dinlenmeye bırakın. Bu esnada iç malzemelerini hazırlayın.
  • Havuç ve salatalığı soyun.
  • Salatalığın çekirdeklerini çıkardıktan sonra ikisini de kibrit çöpünden biraz kalın olacak şekilde çubuklar halinde doğrayın.
  • Avokadoyu da soyup yarım santimetre kalınlığında dilimleyin.
  • Surimiyi boydan ikiye bölüp inceltin. Somonları ince ince dilimleyin.
  • Susam ve çörek otunu birer çay tabağına aktarın.
  • Suşi matının üzerine yosunu parlak kısmı alta gelecek şekilde yerleştirin.
  • Elinizi ıslatıp pirinçten bir avuç alın ve yosunun üzerine yayın. Yosunun bir tarafında iki parmak kadar boşluk bırakın.
  • Pirincin ortasına dilediğiniz malzemeleri şeritler halinde dizip suşiyi yosunun açık tarafı sona kalacak şekilde sıkı bir rulo yapın.
  • Bıçağınızı ıslak bir havluyla her seferinde temizleyip nemlendirerek suşinizi dilimleyin.
  • Suşileri düz bir tabağa yerleştirip soya sosu, wasabi ve zencefil turşusu ile servis edebilirsiniz.

Tamamdır! Afiyet olsun..

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