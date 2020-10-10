Masterchef yemekleri! En güzel Yüksük Çorbası nasıl yapılır? Yüksük (Mantar) Çorbası için gerekli malzemeler nelerdir?

MasterChef 2020 yarışmasında, yarışmacılardan Yüksük çorbası yapması istendi. Bildiğimiz etli yemekten biraz daha farklı olan bu tarifin en güzel hali haberimizde. Masterchef yemekleri Yüksük Çorbası nasıl yapılır? Yüksük Çorbası tarifi nasıl yapılır?