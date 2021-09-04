MasterChef yemekleri! En güzel Tavuk kanat tarifi! Tavuk kanat nasıl yapılır?

MasterChef Türkiye yeni bölümde yarışmacılar en güzel Tavuk kanat hazırlamak için yarıştı. İzleyiciler de kendi mutfaklarında Tavuk kanat hazırladı. Peki, Tavuk kanat nedir? Tavuk kanat nasıl yapılır? Tavuk kanat nedir?

Türk mutfağı yemekleri sevenlerin mutlaka denemesi gereken bir tarif Tavuk kanat aroması ve ağızda dağılan yumuşacık kıvamı ile özel bir lezzet seçeneği olarak öne çıkıyor. Peki, Tavuk kanat nasıl yapılır? Tavuk kanat nedir? Tavuk kanat nasıl yapılır, Tavuk kanat yapılırken nelere dikkat edilir? MasterChef'te Tavuk kanat yapıldı, evde klasik Tavuk kanat yapıldı! İşte en güzel Tavuk kanat!

TAVUK KANAT İÇİN GEREKLİ MALZEMELER:

1,5 kilogram tavuk kanadı, Yağlı fırın kağıdı,

Sosu için: Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

Yarım çay bardağı zeytinyağı, 1 tatlı kaşığı pul biber, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 tatlı kaşığı biber salçası, 1 tatlı kaşığı domates salçası, 3 diş sarımsak, 3 yemek kaşığı yoğurt, 1 çay kaşığı karabiber, 1 yemek kaşığı limon suyu, 1 yemek kaşığı kuru kekik,



TAVUK KANAT NASIL YAPILIR?

Tavuk kanatlarını temizleyip pişirmeye hazır hale getirin. Sarımsakları rendeleyin. Derin bir kasede tüm sos malzemelerini ve tuzu çırpma teliyle güzelce çırpın.Kanatları sosun içine ekleyip güzelce karıştırarak etlerin her yerini sosa bulayın. Üzerini streç filmle kapatıp buzdolabında 2 saat kadar dinlendirin. Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

Fırını 220 dereceye ayarlayıp ısıtın. Tepsiye fırın kağıdı serip tavukları tepsiye yerleştirin. Kalan sosu da tavukların üzerine güzelce sürün. Tepsiyi ısınan fırına verip kızarınca servis edin.