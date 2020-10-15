MasterChef yemekleri! En güzel Tapas tarifi! Tapas için gerekli malzemeler nelerdir? Sıcak tapas nasıl yapılır?
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MasterChef yemekleri! En güzel Tapas tarifi! Tapas için gerekli malzemeler nelerdir? Sıcak tapas nasıl yapılır?

15.10.2020 21:49 | Son Güncelleme: 15.10.2020 21:52
MasterChef yemekleri! En güzel Tapas tarifi! Tapas için gerekli malzemeler nelerdir? Sıcak tapas nasıl yapılır?

Masterchef'te bugün 15 Ekim Perşembe günü İspanyol yemekleri yapılıyor. Tapas tarifi vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki Tapas nasıl yapılır, tapas tarifi nedir? Tapas için gerekli malzemeler nelerdir?

Tapas, ispanyol mutfağında meze veya atıştırmalıktır. Tapas soğuk veya sıcak olabilir. İspanya ve dünyadaki bazı bar ve restoranlarda tapas daha sofistike bir mutfağa dönüştü. Tam bir yemek yapmak için Tapas birleştirilebilir.

TAPAS İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

PATATAS BRAVAS İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

İstediğiniz kadar patates

Zeytinyağı

Tuz

Acı ketçap (Brava sos)

PATATAS BRAVAS NASIL YAPILIR?

İlk öncelikle patatesleri soyuyoruz ve orta büyüklükte küpler şeklinde kesiyoruz. Sonrasında bir tencerede kaynar su ve az bir tuz ile 10 dakika kadar haşlıyoruz. Sonrasında 10-15 dakika patatesleri dolapta soğutuyoruz.

Dolaptan çıkardıktan sonra kızgın zeytinyağında kızartıyoruz. Sonrasında tabağa koyup üzerine acı ketçap ve kürdan koyarak servis yapıyoruz.

Afiyet olsun...

MasterChef yemekleri! En güzel Tapas tarifi! Tapas için gerekli malzemeler nelerdir? Sıcak tapas nasıl yapılır?

GİLDA SANDVİÇ İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

Konserve ton (İspanyol Ventresca)

Salatalık turşusu

(Acı) biber turşusu

Zeytinyağı

Kızarmış ekmek

GİLDA SANDVİÇ NASIL YAPILIR?

Öncelikle salatalık turşusunu küçük küp halinde doğruyoruz. Ardından biber turşularını da küçük dilimli doğruyoruz. Hepsini bir kaba koyuyoruz.

Azıcık zeytinyağı ekleyip iyice ezerek karıştırıyoruz. Karışımı kızarmış ekmeklerin üstüne koyuyoruz. Son olarak kürdan veya biber turşuları ile süsleyip servis ediyoruz.

Afiyet olsun...

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