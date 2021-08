MasterChef yemekleri! En güzel Tantuni tarifi! Tantuni hangi yöremize aittir?

MasterChef Türkiye yeni bölümde yarışmacılar en güzel Tantuni hazırlamak için yarıştı. İzleyiciler de kendi mutfaklarında Tantuni hazırladı. Peki, Tantuni nedir? Tantuni nasıl yapılır? Tantuni nedir?

Türk mutfağı yemekleri sevenlerin mutlaka denemesi gereken bir tarif Tantuni aroması ve ağızda dağılan yumuşacık kıvamı ile özel bir lezzet seçeneği olarak öne çıkıyor. Peki, Tantuni nasıl yapılır? Tantuni nedir? Tantuni nasıl yapılır, Tantuni yapılırken nelere dikkat edilir? MasterChef'te Tantuni yapıldı, evde klasik Tantuni yapıldı! İşte en güzel Tantuni!

TANTUNİ HANGİ YÖREMİZE AİTTİR?

Tantuni, Mersin'e has bir dürüm çeşididir. Bugün tüketilen tantuni iki çeşit etle yapılır. Sadece et içeren dürüme biftek, hem et hem de kuyruk yağı içeren dürüme ise tantuni denir. Bu fark özellikle tantunicilerde öğün ısmarlarken önem kazanmaktadır.

TANTUNİ İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

• Kırmızı toz biber

• Sumak

• 1 çay bardağı sıvı yağ

• 1 su bardağı sıcak su

• Lavaş

• 600 g dana eti

• 1 adet kuru soğan

• Yarım demet maydanoz

• 2 orta boy domates

• Tuz

TANTUNİ NASIL YAPILIR?

Dana etini minik minik doğrayın ve haşlayın. Etlerimiz haşlanırken sebzelerimizi doğrayalım. Ufak ufak domateslerimizi doğrayalım. Kuru soğanımızı ince uzunca doğrayalım. Maydanozlarımızı da doğrayalım.

Bir kapta doğradığımız soğan ve maydanozu karıştırıp, göz kararı sumak atalım. Bu arada haşlanan etlerimizi kenara alalım. Saçımızın içine 1 çay bardağı sıvı yağ koyuyoruz. 1 su bardağı da suyumuzu koyalım. Ardından haşlanan erlerimizi koyup göz kararı tatlı toz biberimizi atalım. Tuzumuzu atalım. Bu şekilde bir-iki tur çevirelim.

Çevirdikten sonra saça lavaşlarımızı tek tek sırayla kapatıp ekmeklerimizi yağlayalım. Yağlanan ekmeklerimizi tabaklara alıp önce kenarda duran domates ve soğan, maydanoz, sumak karışımından yayalım.

Üzerine pişen etlerimizden koyalım. Kişi başı tahminen 5 yemek kaşığı dolusu et koyabilirsiniz. Dürümlerimizi sıkıca saralım. Bütün etleri paylaştırdıktan sonra dürümlerimizi saca koyup önlü arkalı sacın yağıyla hafif kızartıyoruz. Yanında limon ve isteğe göre ayranla servis edebilirsiniz.