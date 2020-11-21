Masterchef yemekleri! En güzel Süt Helvası nasıl yapılır? Süt Helvası için gerekli malzemeler nelerdir?

MasterChef 2020 yarışmasında, yarışmacılardan Süt Helvası yapması istendi. Bu tarifin en güzel hali haberimizde. Masterchef yemekleri Süt Helvası Tatlısı nasıl yapılır? Süt Helvası tarifi nasıl yapılır?

MasterChef 2020'de 21 Kasım Cumartesi bugün Süt Helvası yapıldı. Süt Helvası nasıl yapılır? Vatandaşlar tarafından tarifi merak edilen yemeğin ayrıntıları sizlerle!

SÜT HELVASI İÇİN MALZEMELER

100 gr tereyağı

1 su bardağı un

1 litre süt

1 yumurta sarısı

1 su bardağı şeker

1 paket vanilya

YAPILIŞI

Hem hafif hem de çok severek yediğimiz bir tatlı. Unu miss gibi tereyağında kavurduktan sonra sütle buluşturuyoruz.Güzel kıvamı ile muhallebisini hazırladıktan sonra fırınlayarak üzerini kızartıp ister kaseler ile isterseniz de dilimleyerek servis edebilirsiniz.

SÜT HELVASININ MUHALLEBİSİ HAZIRLANIŞI

Sütün yarısını uygun bir tencereye alarak şekeri ekliyoruz ve şeker eriyene kadar ocakta karıştırıyoruz. Kaynamasına gerek yok sadece şekerleri eriyoruz ve ocaktan alıyoruz.

Kalan sütü ve yumurta sarınısı da üzerine ekleyerek güzelce çırpıp soğumaya bırakıyoruz.

Tereyağını tavaya alıp eridikten sonra unumuzu ekliyoruz.

Hafif pembeleşinceye kadar kavuruyoruz.

Daha sonrakavurduğumuz unu yavaş yavaş sütümüze ekliyoruz.

Karıştırarak koyulaşıp kıvam alana kadar pişiyoruz.

Kıvama geldikten sonra vanilyayı ekleyip çok pişirmeden ocaktan alıyoruz.

Küçük borcama helvamızı döküyoruz. Dilerseniz toprak kaselerden de kullanabilirsiniz.

Fırının ısısını sadece üst kısma veriyoruz. 200 derecede 20 dakika (üstü kızarana kadar) pişiriyoruz.

Not: Eğer fırınınız sıcaksa 15-20 dakika yeterli olacaktır ama sıcak değilse 30-35 dakika sürecektir.

SÜT HELVASININ ÜSTÜ NASIL KIZARIR?

Helvamızı kaselere ya da kızartmak istediğimiz fırın kabına boşaltıktan sonra isterseniz doğruca fırına yerleştirebilirsiniz. Fırının sadece üst kısmını yani ızgara kısmını çalıştırarak15-20 dakika da kızartabilirsiniz.

Diğer bir yöntem ise tatlınızı kabı ile birlikte fırın tepsinine yerleştirdikten sonra fırın tepsisine su dökerek fırına sürmeniz. Böylece tatlınızın alt kısımları ısı almayacak ve yalnızca üzeri çok güzel bir şekilde kızaracaktır. Diğer yöntemle de yapabilirsiniz ancak ben bu şekilde yapmanızı öneririm.

SÜT HELVASININ PÜF NOKTALARI

Süt Helvası yaparken unun kokusu çıkana kadar kavrulduğuna dikkat etmek gerekir. Gereğinden fazla kavrulur ise un kokusu baskın olacaktır.

Süt Helvasında kullanılan sütün sıcak olmaması da önemli. Eğer kavrulan un sıcak süt ile buluşur ise topaklanacağından sütümüzü mümkün olduğunca soğuk kullanıyoruz. Bu nedenle ki şekeri sütün bir kısmı ile eriterek ocaktan aldık ve kalan sütü üzerine ekledik.

Tatlının üzerini kızartırken tatlımızı su dolu tepsiye koymanızı öneririm aksi durumda üzeri geç kızarır ise tatlımız pişmeye devam edeceğinden kıvamı istediğimiz şekilde olmayacaktır.