Masterchef yemekleri! En güzel Pideli Köfte nasıl yapılır? Pideli Köfte için gerekli malzemeler nelerdir?

MasterChef 2020 yarışmasında, yarışmacılardan Pideli Köfte yapması istendi. Bu tarifin en güzel hali haberimizde. Masterchef yemekleri Pideli Köfte atlısı nasıl yapılır? Pideli Köfte tarifi nasıl yapılır?

MasterChef 2020'de 21 Kasım Cumartesi bugün Pideli Köfte yapıldı. Pideli Köfte nasıl yapılır? Vatandaşlar tarafından tarifi merak edilen yemeğin ayrıntıları sizlerle!

PİDELİ KÖFTE İÇİN MALZEMELER

400 gr kıyma

1 büyük soğan rendelenmiş

Cay kaşığınin ucuyla karbonat

2 yemek kaşığı galeta unu

1 çay kaşığı karabiber ve kimyon

yeteri kadar tuz

Taban için;

2 adet tirnak pide

Sosu için;

2 yemek kaşığı domates salçasi

2 yemek kaşığı sıvı yağ

1 çay kaşığı kimyon, karabiber, pulbiber

1 çay kaşığı tuz

yeteri kadar sıcak su

Üzeri için;

3 yemek kaşığı tereyaği

servis ve suslemek için;

1 domates

2 sivri biber

1 kase katı yoğurt

PİDELİ KÖFTE YAPILIŞI

Öncelikle köftemiz için soğanı rendeleyip hafif suyunu sıkıyoruz ve kalan diğer malzemeleri karıştırıp yoğuruyoruz.

Elde ettiğimiz köfteyi istediğimiz boyutta elimizin içinde yuvarlak ve hafif yassı olacak şekilde ayarlayıp dolapta 1-2 saat dinlendiriyoruz.

Sonra dinlenen köftelerimizi ister tavada ister tost makinasında arkalı önlü kızartıyoruz.

Köfteler kızarırken tırnak pideleri küp küp olacak şekilde doğrayıp servis tabağına alıyoruz.

Benim pidelerim dolapta olduğu için baya soğuktu bu yüzden tavada birkaç kez çevirdim.

Isınması için. Sizde öyle yapabilirsiniz.

Sonra kızaran köfteleri doğramış olduğumuz pidelerin üzerine dizip sos malzemelerini hazırlıyoruz.

Sos malzemesi için sıvı yağ ve salçayı birkac dakika kavurup bahartlarını ve tuzunu ekliyoruz.

Yavaş yavaş sıcak su ekleyerek ketcaptan daha akışkan bir kıvam olana dek su ekleyerek karıştırıyoruz.

3-4 dk sosumuzu kaynatıp altını kapatıyoruz ve köftelerimizin üzerine gezdiriyoruz.

Tereyağını ocakta kızdırıp üzerine gezdiriyoruz.

Servis yaparken yoğurt közlenmiş veya kızarmış domates ile süsleyerek servis yapabilirsiniz. Ben sadece domates kullanmayı tercih ettim. Mükemmel bir lezzet için kesinlikle denemenizi tavsiye ederim.