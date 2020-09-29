MasterChef yemekleri! En güzel Patatesli çilav tarifi! Patatesli çilav nasıl yapılır?

MasterChef Türkiye yeni bölümde yarışmacılar en güzel Patatesli çilav hazırlamak için yarıştı. İzleyiciler de kendi mutfaklarında Patatesli çilav hazırladı. Peki, Patatesli çilav nedir? Patatesli çilav nasıl yapılır? Patatesli çilav nedir?

Türk mutfağı yemekleri sevenlerin mutlaka denemesi gereken bir tarif Patatesli çilav aroması ve ağızda dağılan yumuşacık kıvamı ile özel bir lezzet seçeneği olarak öne çıkıyor. Peki, Patatesli çilav nasıl yapılır? Patatesli çilav nedir? Patatesli çilav nasıl yapılır, Patatesli çilav yapılırken nelere dikkat edilir? MasterChef'te Patatesli çilav yapıldı, evde klasik Patatesli çilav yapıldı! İşte en güzel Patatesli çilav!

PATATESLİ ÇİLAV İÇİN GEREKLİ MALZEMELER:

2 tatlı kaşığı tuz, 5 adet patates, 2 bardak uzun pirinç, 2 yemek kaşığı tereyağı,

PATATESLİ ÇİLAV NASIL YAPILIR?

Öncelikle bol tuzlu suda pirinci bir saat kadar bekletin. Ardından patatesleri incecik halka olacak şekilde doğrayın ve tuzlu suda bekletin.

Geniş bir tencereye bol miktarda su koyun. İçine bir tatlı kaşığı tuz atın. Su kaynamaya başlayınca suda bekletip yıkanmış pirinçleri suya ilave edin. 7-8 dakika kaynatın. Soğuk suyun altında pirinçleri yıkayıp suyunun iyice süzülmesi için kenarda bekletin.

Tereyağı ile tencereyi iyice yağlayın. Dilimlenmiş patatesleri tencerenin alt kısmına ve kenarlarına yan yana sıralayın. Dizilmiş patateslerin üzerine karabiber ve tuz atın.

Sonra, haşlanmış pirinçlerin yarısını üzerine koyun. 2 kaşık tereyağını parça parça koyun. Pirincin diğer yarısını da koyup üstüne tereyağının gerisini ilave edin. 30-35 dakika pişirin. Tencereyi ters çevirip servis yapın. Afiyet olsun.