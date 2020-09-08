MasterChef yemekleri! En güzel Kuru fasulye tarifi! Kuru fasulye nasıl yapılır? Kuru fasulye nedir?
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MasterChef yemekleri! En güzel Kuru fasulye tarifi! Kuru fasulye nasıl yapılır? Kuru fasulye nedir?

MasterChef Türkiye yeni bölümde yarışmacılar en güzel Kuru fasulye hazırlamak için yarıştı. İzleyiciler de kendi mutfaklarında Kuru fasulye hazırladı. Peki, Kuru fasulye tarifi nedir? Kuru fasulye nasıl yapılır? Kuru fasulye nedir?

MasterChef yemekleri! En güzel Kuru fasulye tarifi! Kuru fasulye nasıl yapılır? Kuru fasulye nedir?
08.09.2020 20:52 | Son Güncelleme: 08.09.2020 20:56

Türk mutfağı yemekleri sevenlerin mutlaka denemesi gereken bir tarif olan Kuru fasulye aroması ve ağızda dağılan yumuşacık kıvamı ile özel bir lezzet seçeneği olarak öne çıkıyor. Peki, Kuru fasulye tarifi nasıl yapılır? Kuru fasulye nedir? Kuru fasulye nasıl yapılır, Kuru fasulye yapılırken nelere dikkat edilir? İşte en güzel Kuru fasulye tarifi!

EN GÜZEL KURU FASULYE TARİFİ

Gerekli malzemeler:

4 yemek kaşığı sıvı yağ, 1 çay kaşığı karabiber, 1 çay kaşığı kırmızı toz biber, 1 adet kırmızı süs biberi, 1 yemek kaşığı domates salçası, 1 yemek kaşığı biber salçası, 1 çay kaşığı kimyon, 2 su bardağı kuru fasulye, 1 adet kuru soğan,

KURU FASULYE NASIL YAPILIR?

Fasulyeyi bir gece önceden suya alın ve bekletin. Islama suyunu dökün ve fasulyeyi haşlayın.

Küp küp doğranmış biber ve soğanı sıvı yağda pembeleşene kadar kavurun.

Salçayı ekleyp kavurmaya devam edin. Daha sonra kuru fasuleyeleri ekleyip kavurmaya devam edin. Etsiz kuru fasulye yaparken su eklenmeden önce bolca kavurmak gerekmektedir.

3-4 dakika kavurup 3 parmak üzerine su geçene kadar su ilave edin. Baharatları da ekleyip harlı ateşte 5 dk pişirin. Fasulyeler yumuşayana kadar pişirin.

Afiyet olsun.

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