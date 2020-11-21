Masterchef yemekleri! En güzel Kestaneli Pilav nasıl yapılır? Kestaneli Pilav için gerekli malzemeler nelerdir?
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Masterchef yemekleri! En güzel Kestaneli Pilav nasıl yapılır? Kestaneli Pilav için gerekli malzemeler nelerdir?

21.11.2020 21:37 | Son Güncelleme: 21.11.2020 21:40
Masterchef yemekleri! En güzel Kestaneli Pilav nasıl yapılır? Kestaneli Pilav için gerekli malzemeler nelerdir?

MasterChef 2020 yarışmasında, yarışmacılardan Kestaneli Pilav yapması istendi. Bu tarifin en güzel hali haberimizde. Masterchef yemekleri Kestaneli Pilav atlısı nasıl yapılır? Kestaneli Pilav tarifi nasıl yapılır?

MasterChef 2020'de 21 Kasım Cumartesi bugün Kestaneli Pilav yapıldı. Kestaneli Pilav nasıl yapılır? Vatandaşlar tarafından tarifi merak edilen yemeğin ayrıntıları sizlerle!

KESTANELİ PİLAV İÇİN MALZEMELER

yemek kaşığı sıvı yağ

1 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı çam fıstığı

1 büyük havuç

1,5 su bardağı pirinç

1 yemek kaşığı kuş üzümü

1 kase pişmiş soyulmuş kestane (Yaklaşık 25 adet)

Yarım çay kaşığı karabiber

Yarım çay kaşığı yenibahar

Tuz

3 su bardağı sıcak su

KESTANELİ PİLAV YAPILIŞI

Pilav için sıvı yağ ve tereyağı tencereye koyalım, tereyağı eridikten sonra çam fıstıklarını ekleyelim ve rengi dönene kadar bir kaç dakika kavuralım.

Julyen doğranmış havuçları ilave edelim, 2-3 dakika daha kavurmaya devam edelim.

15 dakika kadar ılık su içerisinde kalan ve yıkadığımız pirinçleri ekleyerek biraz daha kavuralım.

Kuş üzümü ve kestaneyi ekleyelim, karabiber, yenibahar ve tuzu da ilave ederek karıştıralım.

Sıcak suyu ekleyip karıştıralım ve kapağını kapatarak suyunu çekene kadar pişirelim. Pilavımızı önce yüksek ateşte sonrasında kısık ateşte pişmeye bırakalım.

Pilavımız suyunu çektikten sonra ocağın altını kapatalım ve kapağın altına kağıt havlu kapatarak 15 dakika dinlendirelim.

Süre sonunda pilavımızı yavaşça karıştırarak servis edelim.

Not: Kestanelerinizi pişirirken üzerine bıçakla çizikler atmalısınız. Sonrasında kestaneleri tavaya almalı ve karıştırarak kavurmalısınız. Kestaneleriniz kavrulduktan sonra ocaktan alarak ilk sıcaklığını çıkmasını bekleyebilir ve sonrasında soyabilirsiniz.

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