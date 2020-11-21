Masterchef yemekleri! En güzel Kestaneli Pilav nasıl yapılır? Kestaneli Pilav için gerekli malzemeler nelerdir?

MasterChef 2020 yarışmasında, yarışmacılardan Kestaneli Pilav yapması istendi. Bu tarifin en güzel hali haberimizde. Masterchef yemekleri Kestaneli Pilav atlısı nasıl yapılır? Kestaneli Pilav tarifi nasıl yapılır?