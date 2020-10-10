Masterchef yemekleri! En güzel Karakuş Tatlısı nasıl yapılır? Karakuş Tatlısı için gerekli malzemeler nelerdir?

MasterChef 2020 yarışmasında, yarışmacılardan Karakuş Tatlısı yapması istendi. Bu tarifin en güzel hali haberimizde. Masterchef yemekleri Karakuş Tatlısı nasıl yapılır? Karakuş Tatlısı tarifi nasıl yapılır?

MasterChef 2020'de 10 Ekim Cumartesi bugün Karakuş Tatlısı yapıldı. Vatandaşlar tarafından tarifi merak edilen yemeğin ayrıntıları sizlerle!

KARAKUŞ TATLISI TARİFİ İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

1 adet yumurta

1 çay bardağı yoğurt

1 çay bardağı su

1/2 çay bardağı zeytinyağı

1 tatlı kaşığı sirke

1/2 çay kaşığı kabartma tozu

1/2 çay kaşığı tuz

5 su bardağı un

Açmak için:

3 yemek kaşığı nişasta

Kızartmak için:

1/2 su bardağı sıvı yağ

Şerbeti için:

3,5 su bardağı su

3 su bardağı toz şeker

1/2 adet limon

KARAKUŞ TATLISI NASIL YAPILIR?

Şerbetini hazırlamak için:

Şerbetinizi hazırlayarak işe başlayın. Şerbet için gerekli olan su ve toz şekeri bir tencereye alın, içerisine yarım limonun suyunu sıkın ve kabuğuyla birlikte llimonu da içine atın.

Ocağın altını açın ve şeker eriyene dek karıştırın.

Kaynamaya başladıktan sonra yaklaşık 15 dakika kaynatmanız yeterli olacaktır. Şerbetiniz hazır, limonun kabuğunu içinden çıkartın ve soğumaya bırakın.

Hamuru için:

Hamur için gerekli tüm malzemeleri bir yoğurma kabında karıştırın ve kulak memesi kıvamında bir hamur elde edene dek yoğurun. Un az gelirse bir miktar daha ilave edebilirsiniz.

Hamuru yoğurduktan sonra hamuru 6 eşit parçaya ayırıp yuvarlayın ve bu bezelerin üstünü nemli bir bezle öreterek yaklaşık 15 dakika dinlenmeye bırakın.

İç harcı hazırlamak için:

Ceviz içini, tarçını ve toz şekeri bir kabın içerisinde karıştırın. İç harcınız hazır.

Birleştirme ve pişirmesi için:

Hamur dinlendikten sonra, hamuru açacağınız zemine bolca nişasta serpin.

Bezelerden birini alın ve üstüne de nişasta serperek, açabildiğiniz kadar ince bir hamur açın. Bezelerden birini alın ve üstüne de nişasta serperek, açabildiğiniz kadar ince bir hamur açın.

Bezeyi bu şekilde açtıktan sonra, açtığınız yufkanın yarısına kadar kısmını, yaklaşık 3 parmak genişliğinde olacak şekilde akordiyon şeklinde katlayın.

Katladığınız bu kısma yan yana, öbek öbek hazırladığınız iç harçtan, aralarında 2 parmak kadar mesafe bırakarak koyun.

Yufkanın katlamadığınız diğer yarısını da akordeon şeklinde olacak şekilde, öbek öbek koyduğunuz iç harcın üzerine kapatın ve üstüne hafifçe bastırın.

Öbeklerin yanlarından hamuru büzüştürerek parmağınızla bir şeker paketi yapıyormuşçasına sıkıştırın.

Sıkıştırdığınız yerlerden öbekleri kesin ve açılmaması için yanlarından tekrar sıkıştırarak minik minik şeker paketleri şeklinde tatlınızı şekillendirin.

Bu şekilde tüm hamuru hazırlayın.

Hazırladığınız tatlıları, bolca yağ koyup, iyice kızdırdığınız bir kızartma tavasına alın ve hamurları içine atın, altını kısın ve bu şekilde çevirerek altını ve üstünü güzelce kızartın.

Kızarttığınız tatlıları soğumuş olan şerbetin içine atın.

Şerbetin içinde 15 dakika kadar beklettikten sonra bir servis tabağına alın, toz antep fıstığıyla süsledikten sonra servis edin.