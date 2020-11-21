Masterchef yemekleri! En güzel Baklalı Zeytinyağlı Enginar nasıl yapılır? Zeytinyağlı Enginar için gerekli malzemeler nelerdir?
MasterChef 2020 yarışmasında, yarışmacılardan Zeytinyağlı Enginar yapması istendi. Bu tarifin en güzel hali haberimizde. Masterchef yemekleri Zeytinyağlı Enginar atlısı nasıl yapılır? Zeytinyağlı Enginar tarifi nasıl yapılır?
MasterChef 2020'de 21 Kasım Cumartesi bugün Zeytinyağlı Enginar yapıldı. Zeytinyağlı Enginarnasıl yapılır? Vatandaşlar tarafından tarifi merak edilen yemeğin ayrıntıları sizlerle!
BAKLALI ZEYTİNYAĞLI ENGİNAR İÇİN MALZEMELER
4 enginar
1 su bardağı iç bakla
1 küçük havuç
1 soğan
3-4 dal dereotu
1 kesme şeker
1 yemek kaşığı un
Yarım çay bardağı zeytinyağı
Tuz
1 limon
2 su bardağı su
YAPILIŞI
Enginarlar temizlenir içleri tatlı kaşığıyla oyulur 4 e bölünür. Limonlu suda bir süre bekletilir.
Ayrı bir tencerede zeytin yağında soğan kavrulur. Üzerine yıkanan iç baklalar eklenir. Bir kaç dakika çevrilir.
Sonra süzdürülen enginarlar ilave edilir. Ayrı bir kapta 1 limonun suyu, tuz, toz şeker ve un çırpma teliyle iyice karıştırılır.
Tenceredeki sebzelere ilave edilir. Suyu da konup kapağı kapatılır.
Kısık ateşte kontrollü olarak 1 saat civarı pişirilir. Soğuyunca dereotu eşliğinde servis yapılır.