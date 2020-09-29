MasterChef yemekleri! En güzel Arpa şehriyeli pilav tarifi! Arpa şehriyeli pilav nasıl yapılır?

MasterChef Türkiye yeni bölümde yarışmacılar en güzel Arpa şehriyeli pilav hazırlamak için yarıştı. İzleyiciler de kendi mutfaklarında Arpa şehriyeli pilav hazırladı. Peki, Arpa şehriyeli pilav nedir? Arpa şehriyeli pilav nasıl yapılır? Arpa şehriyeli pilav nedir?