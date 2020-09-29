MasterChef yemekleri! En güzel Arpa şehriyeli pilav tarifi! Arpa şehriyeli pilav nasıl yapılır?
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MasterChef yemekleri! En güzel Arpa şehriyeli pilav tarifi! Arpa şehriyeli pilav nasıl yapılır?

29.09.2020 21:06 | Son Güncelleme: 29.09.2020 21:09
MasterChef yemekleri! En güzel Arpa şehriyeli pilav tarifi! Arpa şehriyeli pilav nasıl yapılır?

MasterChef Türkiye yeni bölümde yarışmacılar en güzel Arpa şehriyeli pilav hazırlamak için yarıştı. İzleyiciler de kendi mutfaklarında Arpa şehriyeli pilav hazırladı. Peki, Arpa şehriyeli pilav nedir? Arpa şehriyeli pilav nasıl yapılır? Arpa şehriyeli pilav nedir?

Türk mutfağı yemekleri sevenlerin mutlaka denemesi gereken bir tarif Arpa şehriyeli pilav aroması ve ağızda dağılan yumuşacık kıvamı ile özel bir lezzet seçeneği olarak öne çıkıyor. Peki, Arpa şehriyeli pilav nasıl yapılır? Arpa şehriyeli pilav nedir? Arpa şehriyeli pilav nasıl yapılır, Arpa şehriyeli pilav yapılırken nelere dikkat edilir? MasterChef'te Arpa şehriyeli pilav yapıldı, evde klasik Arpa şehriyeli pilav yapıldı! İşte en güzel Arpa şehriyeli pilav!

ARPA ŞEHRİYELİ PİLAV İÇİN GEREKLİ MALZEMELER:

3 su bardağı sıcak su, 1 tatlı kaşığı tuz, 2 su bardağı pilavlık pirinç, 1 çay bardağı arpa şehriye, 2 yemek kaşığı tereyağı,

ARPA ŞEHRİYELİ PİLAV NASIL YAPILIR?

Öncelike pirinçleri ayıklayın ve yıkayın

Ardından pirinci bir kaseye alarak sıcak suyla ıslatıp yarım saat bekletin.

Bir tencereye arpa şehriyeleri alıp karıştırarak hafif kavurun.

Tencereye yağı ilave ederek eriyene kadar karıştırmaya devam edin.

Pirinçlerin suyunu süzün ve tencereye alın.

Pirinçler tane tane ayrılana kadar karıştırarak kavurmaya devam edin.

Kaynamış suyu ve tuzu ekledikten sonra kapağını kapatıp orta ateşte suyunu çekene kadar pişirin. Piştikten sonra pilavı demlenmeye bırakın.

Afiyet olsun.

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