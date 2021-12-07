Masterchef yemekleri! Ekler tarifi! Ekler nasıl yapılır? Ekler tarifi nedir?

Ekler tarifi, Masterchef izleyicileri tarafından sorgulanıyor. Bu tarifi evinizde denemek isterseniz ekler tarifi, malzemeler ve püf noktası haberimizde.

EKLER TARİFİ MALZEMELERİ

100gramtereyağı

1tatlı kaşığı toz şeker

1/4çay kaşığı tuz

1su bardağı su

1paketvanilin

4adetyumurta

1su bardağı un(+2 yemek kaşığı un)

Krema dolgusu için:

3su bardağı süt

1adetyumurta sarısı

3silme yemek kaşığı un

2silme yemek kaşığı buğday nişastası

6yemek kaşığı toz şeker

1yemek kaşığı tereyağı

1paketvanilin

1paketkrem şanti

Çikolata sosu için:

200gramçikolata (bitter veya sütlü)

Ekler Pasta Tarifinin Püf Noktası

Adet sayısı, şekil verdiğiniz ekler hamurlarının büyüklüğüne göre değişecektir.Kıvam alan şu hamurunun son halini vermek için yumurta sarılarını tek tek ve hamur soğuduktan sonra eklemeye dikkat edin.

Ekler Pasta Tarifinin Pişirme Önerisi

Fırın tepsisinin tabanını yağlı kağıt ile kaplayabilirsiniz.

EKLER NASIL YAPILIR?

İlk olarak kremayı yapıp soğumaya bırakın. Kremayı bir gece önceden de yapabilirsiniz. O şekilde de nefis olacaktır.Tereyağı, krem şanti ve vanilya hariç tüm malzemeleri derin bir tencereye alın.

Sürekli karıştırarak kıvam alıp kaynamaya başlayınca tereyağ ve vanilyayı da ekleyin. Güzelce karıştırarak ocaktan alalım. Ara ara karıştırıp soğumasını sağlayın. Soğuyan kremaya toz krem şantiyi ekleyip mikserle karıştırın.

Üzerini streçleyip buzdolabına kaldırın.

Ekler hamuru için su ve tereyağını tencereye alın. Bir çimdik tuzu ve şekeri de ekleyin. Tereyağ eriyip su kaynamaya başlayınca tencerenin altını kısıp unu ekleyin. Sürekli karıştırarak pürüzsüz bir kıvam almasını sağlayın. Tencereye yapışmayan bir hamur olunca altını kapatıp soğumaya bırakın.

Soğuyan hamura yumurtaları teker teker ekleyerek mikserle karıştırın. Hamuru sıkma torbasına alın.

Yağlı kağıt serili fırın tepsisine belli arkalıklarla istediğiniz büyüklükte hamuru sıkın.

Önceden ısıtılmış 180 derecelik fansız ayar fırında 40-45 dakika pişirin.

Pişen eklerleri hemen fırından almayın yarım saat kadar fırın içinde beklesin.

Çikolatayı benmari usulü eritin.

Soğuduktan sonra bıçak yardımıyla eklerleri ikiye bölün,

İçerisine kremayı sıkın ve üzerini kapatın.

Eklerlerin üst kısmını eriyen çikolataya batırıp antep fıstığıyla süsleyin. Eklerlerimiz hazır, afiyet olsun.

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