MasterChef yemekleri! 3 Aralık MasterChef dana fileto nasıl yapılır? En lezzetli, kolay dana fileto tarifi!
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MasterChef yemekleri! 3 Aralık MasterChef dana fileto nasıl yapılır? En lezzetli, kolay dana fileto tarifi!

03.12.2020 21:29 | Son Güncelleme: 03.12.2020 21:33
MasterChef yemekleri! 3 Aralık MasterChef dana fileto nasıl yapılır? En lezzetli, kolay dana fileto tarifi!

Yapılışı zaman alan, tadına doyamayacağınız MasterChef yemekleri! 3 Aralık MasterChef dana fileto nasıl yapılır? En lezzetli, kolay dana fileto tarifi!

Etin ağırlıkta olduğu yanında sebze ve çeşitli mezeler ile servis edebileceğiniz MasterChef yemekleri! 3 Aralık MasterChef dana fileto nasıl yapılır? En lezzetli, kolay dana fileto tarifi!

MASTERCHEF DANA FİLETO NASIL YAPILIR?

Malzemeler;

1,2 kg Dana Fileto (bütün parça)

Tuz, Karabiber

1 Kahve Fincan Margarin

2 lt Et Suyu

4 Havuç

2 Kabak

2 Rezene

300 gr Brokoii

50 ml Zeytinyağı

DANA FİLETO NASIL YAPILIR?

Filetoyu tuz ve karabiberle iyice ovun. Büyük bir tavada margarini kızdırıp filetoyu kızartın ve tavadan çıkarın.

Tavada kalan yağı büyük tencereye alıp et suyu ekleyin. Et suyunu kaynatın.

Filetoyu et suyuna ilave edip tencerenin kapağını kapatın ve 20 dakika kadar pişirin. Eti tencereden alıp alüminyum folyoya sarın.

Sebzeleri yıkayıp ayıkladıktan sonra küçük parçalara bölün veya ince dilimler halinde doğrayın. Bir tavada zeytinyağını kızdırıp sebzeleri pişirin. Bir miktar et suyu ilave edip pişirmeye devam edin. Ateşten alıp soğumayacak şekilde bekletin.

Filetoyu folyodan çıkarıp ince dilimler halinde kesin. Büyük bir servis tabağına alıp sebzeler eşliğinde servis yapın.

Sebzeli hindi fileto Yılbaşının klasik lezzetlerden biri olan hindiyi tercih edenler bu tarifi hindi eti ile de uygulayabilirler. 1,2 kg hindi göğsü alıp tarife göre pişirin. Eğer eti haşlamak istemiyorsanız fırında da pişirebilirsiniz. Piştikten sonra eti dilimleyin ve sebzeler eşliğinde servis yapın.

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