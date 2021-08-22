Masterchef yedeklere kim kaldı? 2021 Masterchef yedek kadroya kimler girdi?

Jüri üyeliklerini dünyaca ünlü şefler Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun üstlendiği TV8 ekranlarının uzun soluklu yarışma programı MasterChef Türkiye'de final turu mücadelelerinde sona geliniyor. Dü yayınlanan 43. Bölümünde yarışmacılar yedek kadroda yer almak için yarıştı. Peki, Yedeklere kim kaldı? Masterchef yedeklere kim kaldı? 2021 Masterchef yedek kadroya kimler girdi?

MasterChef'in 21 Ağustos 2021 Cumartesi akşamı yayınlanan 43. bölümünde yarışmacılar, yedek kadrosa yer almak için kıran kırana bir mücadele verdi. Final etabının ilk turunda 3 yarışmacı yedeklere seçilirken, ikinci etapta ise 2 yarışmacı daha belirlendi. Peki, MasterChef'te kimler kazandı, kimler kadroya katıldı? İşte detaylar haberimizde…

MASTERCHEF YEDEK KADROYA KİMLER GİRDİ 2021?

TV8 ekranlarında yayınlanan yemek yarışması programı MasterChef Türkiye 2021'in son bölümünde, yarışmacılar yedek kadroya girebilmek için hem birbirleriyle hem de süreyle yarıştı.

Dün akşam ekranlara getirilen bölümde sebzeli Wonton çorbası, yedek kadroya alınacak isimler için belirleyici oldu. Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

Sebzeli Wonton çorbası yapmaları için yarışmacılara verilen sürenin sona ermesiyle Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin tadım safhası başladı.

Yarışmacıların hazırladıkları yemekleri tek tek tadan şefler, yedek kadroya alınacak 3 ismi belirledi. Ardından 2 kişi daha yedek kadroya seçildi.

Böylece yedek kadroya giren ilk 3 isim Melis, Pelin ve Mustafa olurken yedek kadroya giren son isimler Rabia ile Yiğit oldu.

MasterChef'in ana kadrosuna 16. yarışmacı olarak girecek isim, 22 Ağustos 2021 Pazar günü yayınlanacak yeni bölüm ile netlik kazanacak. 22 Ağustos akşamı, yedek kadrodaki yarışmacılar ana kadroya girmek için ter dökecek.

MASTERCHEF ANA KADROSU

• Fatma Polat

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• Dilara Başaran

• İbrahim Cingözler

• Tunahan Ak

• Şükrü Özsarı

• Hamza Mercimek

• Burcu Önal

• Görkem Demiral

• Hasan Biltekin

• Tahsin Küçük

• Eren Kaşıkçı

• Mert Yılmaz

• Safanur Bol

• Emre Büber