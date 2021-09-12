Masterchef yedeklerden kim kazandı? Masterchef kadroya kim girdi?Masterchef yedeklerden kim geldi 2021? Masterchef ana kadroya kim çıktı? İlk yedek yarışmacı kim oldu? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

MASTERCHEF ANA KADROYA KİM ÇIKTI?

Masterchef Türkiye'de ilk hafta elemesinde elenecek yarışmacının yerine gelecek isim bu akşam belli olacak. İkinci turda yarışacak isimler Mete, Rabia, Samet, Merve, Pelin ve Ateş oldu.. İkinci yarışmada ise asıl isim belli olacak. Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

Ana ürünün vişne olduğu yarışmada pek çok farklı lezzet ortaya çıktı.

ANA KADROYA ÇIKAN İSİM, ATEŞ OLDU. Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

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