Masterchef yedeklerden kim geldi 2021? İlk yedek yarışmacı kim oldu? Masterchef ana kadroya kim çıktı?
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Masterchef yedeklerden kim geldi 2021? İlk yedek yarışmacı kim oldu? Masterchef ana kadroya kim çıktı?

Masterchef yedeklerden kim geldi 2021? İlk yedek yarışmacı kim oldu? Masterchef ana kadroya kim çıktı?
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Masterchef Türkiye'de bugün en beğenilen tabaklar belli oldu. Ana kadroya girmek için mücadele edecek olan isimler de belli oldu. Masterchef ana kadroya kim çıktı? İlk yedek yarışmacı kim oldu? Masterchef yedeklerden kim geldi 2021?

Masterchef yedeklerden kim geldi 2021? Masterchef ana kadroya kim çıktı? İlk yedek yarışmacı kim oldu? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

MASTERCHEF ANA KADROYA KİM ÇIKTI?

Masterchef Türkiye'de ilk hafta elemesinde elenecek yarışmacının yerine gelecek isim bu akşam belli olacak. İlk turda, Rabia, Azize, Berk, Mustafa ve Rabia başarı elde etti. İkinci yarışmada ise asıl isim belli olacak.

Yarışmada sıralama belli oldu:

5. Rabia

4. Azize

3. Ateş

İLK YEDEK OLARAK ÇIKAN İSİM MUSTAFA OLDU

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