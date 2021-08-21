Masterchef yedek yarışmacıları kim? Masterchef yedek kadroya kim seçildi?

MasterChef bugün yedek kadrosu seçimi bölümü ile ekrana geldi. Yedek kadroya girebilmek için yarışmacılar hünerlerini sergilerken Masterchef yedek kadroya kim seçildi ve Masterchef yedek kadroya kim seçildi sorularının yanıtları araştırıldı.