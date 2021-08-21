Masterchef yedek yarışmacıları kim? Masterchef yedek kadroya kim seçildi?
MasterChef bugün yedek kadrosu seçimi bölümü ile ekrana geldi. Yedek kadroya girebilmek için yarışmacılar hünerlerini sergilerken Masterchef yedek kadroya kim seçildi ve Masterchef yedek kadroya kim seçildi sorularının yanıtları araştırıldı.
MasterChef 2021'de 16 kişilik ana kadro şekillenirken yedek kadroya girecek yarışmacıar için seçim yapılıyor. Peki, Masterchef yedek yarışmacıları kim? Masterchef yedek kadroya kim seçildi?
MASTERCHEF YEDEK YARIŞMACILARI KİM?
MasterChef yedek kadro yarışmacıları:
1. Yedek: Mustafa
2. Yedek: Meliis
3. Yedek:
MASTERCHEF ANA KADRODA KİMLER VAR?
Ana kadrodaki yarışmacılar:
1 Fatma Polat
2 Milhan Erdem
3 Dilara Başaran
4 İbrahim Cingözler
5 Tunahan Ak
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7 Hamza
8 Burcu
9 Görkem
10 Hasan
11 Eren
12 Tahsin
13 Mert
14 Safanur
15 Emre
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