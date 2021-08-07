Masterchef yedek kadroya kimler seçildi? 6 Ağustos Masterchef yedek kadroya seçilen isimler kimler? Hangi 5 isim yedek kadroda?
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Masterchef yedek kadroya kimler seçildi? 6 Ağustos Masterchef yedek kadroya seçilen isimler kimler? Hangi 5 isim yedek kadroda?

Masterchef yedek kadroya kimler seçildi? 6 Ağustos Masterchef yedek kadroya seçilen isimler kimler? Hangi 5 isim yedek kadroda?
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Masterchef heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. Bugün yapılan yarışma sonucunda 3 isim yedek kadroya seçilirken final turundaki 6 isimler 2 isim de yedek kadroya seçilecektir. Peki, 6 Ağustos Masterchef kim kazandı? Yedek kadroya seçilen isimler kimler oldu? Masterchef yedek kadroya hangi isimler seçildi?

Masterchef ana kadroya seçilen beş yarışmacı açıklandı. Ayrıca yedek seçilen 3 yarışmadı ve 2 yarışmacı da belli oldu! Peki, masterchef yedek seçilen yarışmacılar kimlerdir? Yedek kadroya kimler seçildi merak ediliyor. Peki, Masterchef yedek kadroya kimler seçildi? 6 Ağustos Masterchef yedek kadroya seçilen isimler kimler?

MASTERCHEF ANA KADROYA SEÇİLEN 5 YARIŞMACI KİMLERDİR?

Ana kadroya seçilen yarışmacılar şöyle:

  • Fatma
  • Milhan
  • Dilara
  • İbrahim
  • Tunahan

6 AĞUSTOS MASTERCHEF YEDEK KADROYA SEÇİLEN YARIŞMACILAR KİMLER?

Bugün yapılan ilk tur sonucunda yedek kadroya seçilen 3 isim şöyle:

  • Nursima
  • Berk
  • Ateş

Final turunda 6 yarışmacı yarıştı. Bu yarışmacılardan ikisi yine yedek kadroya girecek. Henüz final turundaki kazananlar açıklanmadı. Açıklandığında konumuza ekleyeceğiz.

GECENİN KAZANAN İSİMLERİ ŞÖYLE

En iyi tabak Sergen'in tabağı seçildi. Bu gecenin kazananı Sergen oldu! Buna göre Sergen yedek kadroya seçilmiş oldu.

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