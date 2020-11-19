MasterChef yarışmasında kim elendi? MasterChef yeni bölüm fragmanı izle!
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MasterChef yarışmasında kim elendi? MasterChef yeni bölüm fragmanı izle!

19.11.2020 16:46 | Son Güncelleme: 19.11.2020 16:49
MasterChef yarışmasında kim elendi? MasterChef yeni bölüm fragmanı izle!

MasterChef Türkiye yarışması TV 8 ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Peki, MasterChef yarışmasında kim elendi?

MasterChef Türkiye yarışması bugün yayınlanacak bölümde mavi takımın belirlediği yemekler ile hazırlanan tabaklar, şeflerin karşısına çıkacak. MasterChef yarışmasında kim elendi? MasterChef yeni bölüm fragmanı izle!

MASTERCHEF YARIŞMASINDA KİM ELENDİ?

MasterChef Türkiye'nin eleme gecesinde final anında Eray, Barbaros ve Esra karşı karşıya geldi. MasterChef'e veda eden isim şeflerin yaptığı oylama sonrası Esra oldu. Eleme potasından sıyrılan Barbaros ve Eray bir hafta daha MasterChef'te kalmayı garantiledi.

MASTERCHEF HANGİ GÜN, SAAT KAÇTA?

Masterchef bu akşam Tv8 ekranlarında 20.00'de yayınlanacak. Cumartesi, Pazar, Pazartesi, Salı ve Perşembe günleri yayınlanmaktadır.

MASTERCHEF YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

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