Masterchef yarışmacıların aileleri kimler? Masterchef Tahsin'in abisi kim? Eren'in eşi kim? Hasan'ın ikizi kim? Mert'in annesi kim? Burcu'nun eşi kim?

Masterchef haftanın son dokunulmazlık oyununda oylamayı yarışmacıların aileleri yapacak. Heyecanla beklenen yeni bölümün öncesinde izleyicier, Masterchef Tahsin'in abisi kim? Eren'in eşi kim? Hasan'ın ikizi kim? Mert'in annesi kim? Burcu'nun eşi kim? Pelin'in abisi kim? Sergen'in babası kimdir? Safanur'un abisi kimdir? gibi soruların cevaplarını merak etti. İşte detaylar...

MASTERCHEF'TE DURUM KAÇ KAÇ?

Bu hafta dokunulmazlık oyununda 1-1 lik eşitlik var. Bugünkü oyunu kazanan haftayı da kazanmış olacak.

MASTERCHEF YARIŞMACILARIN AİLELERİ KİMLERDİR?

Bugünkü yarışta tadımları aileler yapacak ve puanları yarışmacıların aileleri verecek. Tadım yapmaya gelenler arasında Hasan'ın ikizi, Mert'in annesi, Eren'in eşi, Burcu'nun eşi vb. gibi isimler yer alıyor. Şimdi bu isimleri sizlere tanıtalım.

Hasan'ın ikizi : Hüseyin

Hasan'ın ikizi

Mert'in annesi : Kadriye Hanım

Mert'in annesi

Eren'in eşi : Ecem Kaşıkçı

Eren'in eşi

Tahsin'in abisi:

Tahsin'in abisi

Sergen'in babası : Esat Bey

Sergen'in babası

Safanur'un abisi

Burcu'nun eşi : İbrahim Önal

Burcu'nun eşi

Pelin'in abisi

Pelin'in abisi

Araz'ın eşi : Ecem Alıcı

Kadına şiddettin en büyük nedeni sizce nedir? #KadınaŞiddeteHayır — Haberler (@Haberler) November 25, 2021

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