Masterchef yarışmacıların aileleri kimler? Masterchef Tahsin'in abisi kim? Eren'in eşi kim? Hasan'ın ikizi kim? Mert'in annesi kim? Burcu'nun eşi kim? - Haberler
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Masterchef yarışmacıların aileleri kimler? Masterchef Tahsin'in abisi kim? Eren'in eşi kim? Hasan'ın ikizi kim? Mert'in annesi kim? Burcu'nun eşi kim?

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Masterchef yarışmacıların aileleri kimler? Masterchef Tahsin'in abisi kim? Eren'in eşi kim? Hasan'ın ikizi kim? Mert'in annesi kim? Burcu'nun eşi kim?

25 Kasım Masterchef'te bugün aileler oylama yapacak. Yarışmacıların anneleri, babaları abileri, eşleri, kardeşleri yemeklerine oy verecek. Bunun ardından vatandaşlar birçok ismi merak etti. Peki, Masterchef yarışmacıların ailelerinin isimleri neler? Masterchef Tahsin'in abisi kim? Eren'in eşi kim? Hasan'ın ikizi kim? Mert'in annesi kim? Burcu'nun eşi kim? Sergen'in babası kim? Pelin'in abisi kim? Safanur'un abisi kim? Burcu'nun kocası kim? Araz'ın eşi kimdir? İşte detaylar...

Masterchef haftanın son dokunulmazlık oyununda oylamayı yarışmacıların aileleri yapacak. Heyecanla beklenen yeni bölümün öncesinde izleyicier, Masterchef Tahsin'in abisi kim? Eren'in eşi kim? Hasan'ın ikizi kim? Mert'in annesi kim? Burcu'nun eşi kim? Pelin'in abisi kim? Sergen'in babası kimdir? Safanur'un abisi kimdir? gibi soruların cevaplarını merak etti. İşte detaylar...

MASTERCHEF'TE DURUM KAÇ KAÇ?

Bu hafta dokunulmazlık oyununda 1-1 lik eşitlik var. Bugünkü oyunu kazanan haftayı da kazanmış olacak.

MASTERCHEF YARIŞMACILARIN AİLELERİ KİMLERDİR?

Bugünkü yarışta tadımları aileler yapacak ve puanları yarışmacıların aileleri verecek. Tadım yapmaya gelenler arasında Hasan'ın ikizi, Mert'in annesi, Eren'in eşi, Burcu'nun eşi vb. gibi isimler yer alıyor. Şimdi bu isimleri sizlere tanıtalım.

Hasan'ın ikizi : Hüseyin

Masterchef yarışmacıların aileleri kimler? Masterchef Tahsin'in abisi kim? Eren'in eşi kim? Hasan'ın ikizi kim? Mert'in annesi kim? Burcu'nun eşi kim?Hasan'ın ikizi

Mert'in annesi : Kadriye Hanım

Masterchef yarışmacıların aileleri kimler? Masterchef Tahsin'in abisi kim? Eren'in eşi kim? Hasan'ın ikizi kim? Mert'in annesi kim? Burcu'nun eşi kim?Mert'in annesi

Eren'in eşi : Ecem Kaşıkçı

Masterchef yarışmacıların aileleri kimler? Masterchef Tahsin'in abisi kim? Eren'in eşi kim? Hasan'ın ikizi kim? Mert'in annesi kim? Burcu'nun eşi kim?Eren'in eşi

Tahsin'in abisi:

Masterchef yarışmacıların aileleri kimler? Masterchef Tahsin'in abisi kim? Eren'in eşi kim? Hasan'ın ikizi kim? Mert'in annesi kim? Burcu'nun eşi kim?Tahsin'in abisi

Sergen'in babası : Esat Bey

Masterchef yarışmacıların aileleri kimler? Masterchef Tahsin'in abisi kim? Eren'in eşi kim? Hasan'ın ikizi kim? Mert'in annesi kim? Burcu'nun eşi kim?Sergen'in babası

Safanur'un abisi

Burcu'nun eşi : İbrahim Önal

Masterchef yarışmacıların aileleri kimler? Masterchef Tahsin'in abisi kim? Eren'in eşi kim? Hasan'ın ikizi kim? Mert'in annesi kim? Burcu'nun eşi kim?Burcu'nun eşi

Pelin'in abisi

Masterchef yarışmacıların aileleri kimler? Masterchef Tahsin'in abisi kim? Eren'in eşi kim? Hasan'ın ikizi kim? Mert'in annesi kim? Burcu'nun eşi kim?Pelin'in abisi

Araz'ın eşi : Ecem Alıcı

Masterchef yarışmacıların aileleri kimler? Masterchef Tahsin'in abisi kim? Eren'in eşi kim? Hasan'ın ikizi kim? Mert'in annesi kim? Burcu'nun eşi kim?

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