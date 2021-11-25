Masterchef yarışmacıların aileleri kimler? Masterchef Tahsin'in abisi kim? Eren'in eşi kim? Hasan'ın ikizi kim? Mert'in annesi kim? Burcu'nun eşi kim?
25 Kasım Masterchef'te bugün aileler oylama yapacak. Yarışmacıların anneleri, babaları abileri, eşleri, kardeşleri yemeklerine oy verecek. Bunun ardından vatandaşlar birçok ismi merak etti. Peki, Masterchef yarışmacıların ailelerinin isimleri neler? Masterchef Tahsin'in abisi kim? Eren'in eşi kim? Hasan'ın ikizi kim? Mert'in annesi kim? Burcu'nun eşi kim? Sergen'in babası kim? Pelin'in abisi kim? Safanur'un abisi kim? Burcu'nun kocası kim? Araz'ın eşi kimdir? İşte detaylar...
Masterchef haftanın son dokunulmazlık oyununda oylamayı yarışmacıların aileleri yapacak. Heyecanla beklenen yeni bölümün öncesinde izleyicier, Masterchef Tahsin'in abisi kim? Eren'in eşi kim? Hasan'ın ikizi kim? Mert'in annesi kim? Burcu'nun eşi kim? Pelin'in abisi kim? Sergen'in babası kimdir? Safanur'un abisi kimdir? gibi soruların cevaplarını merak etti. İşte detaylar...
MASTERCHEF'TE DURUM KAÇ KAÇ?
Bu hafta dokunulmazlık oyununda 1-1 lik eşitlik var. Bugünkü oyunu kazanan haftayı da kazanmış olacak.
MASTERCHEF YARIŞMACILARIN AİLELERİ KİMLERDİR?
Bugünkü yarışta tadımları aileler yapacak ve puanları yarışmacıların aileleri verecek. Tadım yapmaya gelenler arasında Hasan'ın ikizi, Mert'in annesi, Eren'in eşi, Burcu'nun eşi vb. gibi isimler yer alıyor. Şimdi bu isimleri sizlere tanıtalım.
Hasan'ın ikizi : Hüseyin
Mert'in annesi : Kadriye Hanım
Eren'in eşi : Ecem Kaşıkçı
Tahsin'in abisi:
Sergen'in babası : Esat Bey
Safanur'un abisi
Burcu'nun eşi : İbrahim Önal
Pelin'in abisi
Araz'ın eşi : Ecem Alıcı
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