Masterchef yarışmacıları ne kadar kazanıyor? Masterchef yarışmacıları para alıyor mu?

MasterChef Türkiye yarışmasında finale adım adım yaklaşılırken herkesin aklında "Masterchef yarışmacıları ne kadar kazanıyor? Masterchef yarışmacıları para alıyor mu?" sorusunun cevabı da ortaya çıktı. İşte yarışmacıların bölüm başına kazandığı para...

MasterChef Türkiye yarışması son dönemde Türkiye'nin en fazla izlediği yarışma programları arasında yer alıyor. Finale doğru yaklaşılırken, 6 yarışmacı kıyasıya mücadele ediyor. İçlerinden birisi büyük ödülün sahibi olacak ancak yarışan tüm isimler para kazanıyor.

MASTERCHEF YARIŞMACILARI NE KADAR KAZANIYOR?

Acun Ilıcalı'nın Survivor'a katılan yarışmacılara ödediği paranın ortaya çıkmasının ardından şimdi herkes MasterChef yarışmacılarının bölüm başına ne kadar kazandığını merak etmeye başladı. Yarışmacıların 25 bin liralık ödülü önemsemeden yarışması akıllara, "Bölüm başına ne kadar kazanıyorlar ki, 25 bin lirayı önemsemiyorlar?" sorularını getirdi.

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Survivor'da gönüllüler takımında yarışan isimlerin kazançları ünlülere göre daha düşük olsa da, Ersin Korkut ve Sercan Yıldırım gibi isimler bölüm başına 40-50 bin lira kazanıyordu.

MasterChef'te ise rakam daha düşük olsa da hatırı sayılır bir para.

MasterChef yarışmacıları bölüm başına 20 bin TL kazanıyor.

Öte yandan MasterChef Türkiye yarışmasında zaman zaman para ödüllü etkinlikler de düzenleniyor. Bu yarışmalarda birinci olan isimler genelde 25 bin lira para ödülünü almaya hak kazanıyor.

Ancak bazı yarışmacıların diğerlerinden daha fazla aldığı gündeme gelmişti. Bazı yarışmacılar 10 bin lira kazanırken, bazı yarışmacılar ise 30 bin lira alabiliyor.

MasterChef jürisi bölüm başına ne kadar kazanıyor?

Bir diğer akıllardaki soru ise MasterChef Türkiye jürisi Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu'nun bölüm başına ne kadar kazandığı. Bu soru çok kez gündeme getirildi ancak hiçbir zaman net olarak yanıtlanmadı.

MasterChef Türkiye jürisi Mehmet Yalçınkaya (Solsa) Danilo Zanna (Ortada) Somer Sivrioğlu

Yarışmacıların 10 ila 30 bin lira kazandığı yarışmada jüri üyelerinin 50 bin liranın üzerinde kazandığı iddia edilmişti. MasterChef'in köstebeği olarak bilinen ve elenecek yarışmacıları önceden açıklayan isim, MasterChef Türkiye jüri üyelerinin bölüm başına 60 bin lira kazandığını ileri sürmüştü. Bir diğer iddia ise Danilo Zanna 50 bin lira, Mehmet Yalçınkaya 60 bin lira, Somer Sivrioğlu ise 65 bin lira kazanıyor.