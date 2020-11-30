Masterchef Uğur neden elendi? Uğur'un açıklamaları neler? 29 Kasım Masterchef Uğur ne dedi?

Masterchef'te bugün veda eden isim Uğur oldu. Sosyal medyadaki bazı mesajları sebebiyle diskalifiye olan Uğur 29 Kasım Pazar günü ne dedi? Yarışmada yaptığı konuşma ne? Uğur Masterchef'e neden veda etti? Uğur'un açıklamaları neler?

Sosyal medyadaki paylaşımlarından dolayı yarışmaya veda eden Uğur bugün Masterchef'te görüşlerini açıkladı. Acun medya ekibinden ve tüm herkesten özür diledi. Peki Uğur neden elendi? Uğur'un açıklaması ne?

MASTERCHEF UĞUR NEDEN ELENDİ?

TV8 ekranlarının en çok izlenen yarışma programı MasterChef Türkiye'nin yarışmacılarından Uğur Yılmaz Deniz, diskalifiye edildi. MasterChef'in başarılı yarışmacılarından olan Uğur Yılmaz, ırkçı ve hakaret dolu paylaşımları nedeniyle büyük tepki çekmişti. Programın yapımcısı ve kanal sahibi Acun Ilıcalı, paylaşımları görünce MasterChef Uğur'un programla ilişiğini kesti.

29 KASIM MASTERCHEF PROGRAMDA UĞUR NE DEDİ?

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla diskalifiye olan Uğur yaşananlar için çok pişman olduğunu ve herkesten özür dilediğini söyledi.

Uğur, 29 Kasım Pazar günü yayınlanan Masterchef programında, bu olay hakkında seneler geçtikçe pişman olduğunu söyledi. Uğur, Acun Medya'dan ve diğer tüm kişilerden özür diledi.

Son olarak bu konu hakkında Somer Şef "Söz uçar yazı kalır. Onun da izi kalır." dedi.