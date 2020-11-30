Masterchef Uğur neden elendi? Masterchef Uğur sosyal medyada ne paylaştı. 29 Kasım Masterchef Uğur ne dedi? Masterchef Uğur neden diskalifiye edildi?

Masterchef 'e bugün veda eden isim Uğur oldu. Sosyal medyadaki bazı mesajları sebebiyle diskalifiye olan Uğur ne dedi? Masterchef'te Uğur neden elendi? Masterchef yarışmasında neler söyledi? 29 Kasım pazar günü yarışmada Masterchef Uğur hangi açıklamalarda bulundu?

Sosyal medyadaki paylaşımlarından dolayı Masterchef'e veda eden yarışmacı Uğur ne dedi? Masterchef'te Acun Medya ekibinden ve herkesten özür diledi. Masterchef'te Uğur neden elendi? Masterchef yarışmasında neler söyledi? 29 Kasım pazar günü yarışmada Masterchef Uğur hangi açıklamalarda bulundu? İşte detaylar haberimizde...

MASTERCHEF UĞUR NEDEN ELENDİ?

Tv8 ekranlarında en çok izlenen programlar arasına giren Masterchef'te bu hafta Uğur elendi. Uğur Yılmaz Deniz sosyal medyadaki ırkçı ve hakaret dolu sözleri paylaşarak büyük bir tepki çekmişti. Masterchef'in başarılı yarışmacısı Uğur Yımaz Deniz bu paylaşımlardan dolayı diskalifiye edildi.Programın yapımcısı ve kanal sahibi Acun Ilıcalı, paylaşımları görünce MasterChef Uğur'un programla ilişiğini kesti.

29 KASIM MASTERCHEF PROGRAMDA UĞUR NE DEDİ?

Sosyal medyadaki ırkçı ve hakaret dolu paylaşımlarla gündeme gelen ve Acun Medya tarafından Masterchef yarışmasından diskalifiye olan Uğur yaptığı paylaşımla pişman olduğunu ve herkesten özür dilediğini söyledi.

Seneler geçse de yaptığı bu paylaşım yüzünden hep pişman olacağını duyurdu ve herkesten özür diledi. Bu konu hakkında Somer Şef ise" Söz uçar yazı kalır. Onun da izi kalır." ifadelerini kullandı.

MASTERCHEF UĞUR'UN SOSYAL MEDYADAN YAPTIĞI AÇIKLAMALAR

Yarışmanın yayınlanan bölümünün ardından Twitter ve Instagram hesaplarından açıklama yapan Uğur Yılmaz Deniz, şu ifadeleri kullandı: "Yemek yapmak yemek sunmak çocukluğumun hayaliydi. Hayallerimin peşinden giderken yolum hep yemeğe ve mutfağa çıktı. Bu masalsı zenginliğin içinde bir yandan hayallerinizin peşinden koşarken bir yandan da büyürsünüz. Ergenlik ve delikanlılık arasında bocalar durursunuz. Ve galiba bolca hata yaparsınız aynı benim gibi.Bizim jenerasyonumuzun hayatının bir parçası haline gelen sosyal medya işte bu ve buna benzer hatalar için bir başka zemin haline geliverir. Sosyal medyada gündeme gelen eski ve neredeyse çocukluk dönemlerimin bazı paylaşımları benim Masterchef hikayemin sonunu getirdi."