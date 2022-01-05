Masterchef üçüncü finalist kim? Üçüncü önlüğü kim kazandı? Tahsin mi, Dilara mı, Eren mi kazandı?
3 yarışmacının kıyasıya mücadelesinin ardından üçüncü finalist belli oluyor. Çeyrek final heyecanının başladığı MasterChef'in 5 Ocak akşamı ekranlara gelen 150. bölümünde, Eren, Dilara ve Tahsin üçüncü önlüğü almak için iki aşamalı oyunda karşı karşıya geldi. Şef Ömür Akkor'un imza tabağıyla yarışan yarışmacılar arasında Masterchef üçüncü finalist kim? Üçüncü önlüğü kim kazandı? Tahsin mi, Dilara mı, Eren mi kazandı? sorularının yanıtı merak ediliyor.
Masterchef üçüncü finalist kim? Üçüncü önlüğü kim kazandı? sorularının yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Şef Ömür Akkor'un konuk olduğu gecede, ilk turda ünlü şefin zorlu tabağını yapmaya uğraşan yarışmacılar arasında en yüksek puanı Eren aldı. Yaratıcılık turunun oynandığı ikinci turun sonunda ise verilen puanlar gecenin kazananını belirliyor...
MASTERCHEF ÜÇÜNCÜ FİNALİST KİM OLDU?
Masterchef'te üçüncü önlüğü kazanan yarışmacı, çarşamba gecesi oynanan oyunun ardından kesinleşiyor. TV 8 ekranlarında yayınlanan ve adım adım büyük finale yaklaşan MasterChef'te son 5'e kalan yarışmacılardan 3'ü üçüncü önlüğü alabilmek için mutfakta tüm hünerlerini sergiledi. İlk oyunun sonunda Eren 30 puanla ilk turu birinci bitirdi. Ancak henüz üçüncü finalist netleşmedi.
MASTERCHEF FİNALİSTLERİ
En çok izlenen lezzet yarışması MasterChef'te Sergen ve Hasan ilk finalistler olmuştu.
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