MasterChef Türkiye yeni bölüm ne zaman? MasterChef Türkiye bugün var mı? MasterChef Türkiye yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Diziseverlerin merakla beklediği Masterchef Türkiye, bu akşam 111. bölümüyle ekranlarda olacak. MasterChef Türkiye dizisi izlemek isteyen izleyiciler, MasterChef Türkiye yeni bölüm ne zaman? MasterChef Türkiye bölüm bugün mü? MasterChef Türkiye yeni bölümde neler olacak? şeklinde aratıyor.

MASTERCHEF TÜRKİYE SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

MasterChef Türkiye 2021'de üçüncü eleme adayı, bireysel dokunulmazlık oyunu ile belli oldu. 10 Kasım çarşamba akşamı ekrana gelen 110. bölümde dokunulmazlığı kazanan kırmızı takım oldu. Mavi Takım yarışmacıları ise bir kez daha mutfağa girdi ve bireysel dokunulmazlık oyunu oynadı.

MASTERCHEF TÜRKİYEYENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

MasterChef 2021'de 12. haftanın ilk 4 eleme adayı belirlendi. Peki haftanın 3. dokunulmazlık oyununu hangi takım kazanacak?

Haberler.com - Gündem

Haberi Kaydet