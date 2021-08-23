MasterChef Türkiye takımları belli oldu! MasterChef kırmızı ve mavi takımda kimler var? MasterChef Türkiye yeni takımları nasıl oldu?
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MasterChef Türkiye takımları belli oldu! MasterChef kırmızı ve mavi takımda kimler var? MasterChef Türkiye yeni takımları nasıl oldu?

MasterChef Türkiye takımları belli oldu! MasterChef kırmızı ve mavi takımda kimler var? MasterChef Türkiye yeni takımları nasıl oldu?
Haberler.com - Haberler | Gündem

MasterChef Türkiye'de kaptanların - ve - olmasının ardından mavi ve kırmızı takımda mücadele edecek isimler belli oldu. Zorlu mücadelenin ardından mavi ve kırmızı takımlarda kimler yer almakta? MasterChef Türkiye'de mavi takımda kimler var? Masterchef Türkiye'de kırmızı takımda kimler var? MasterChef Türkiye takımları belli oldu mu? MasterChef kırmızı ve mavi takımda kimler var? MasterChef Türkiye yeni takımları nasıl oldu?

MasterChef Türkiye'de ana kadroda yer alacak 16 kişinin belirlenmesinin ardından gerçek mücadele başladı. Ana kadroya girmek için büyük mücadele veren 16 isim arasından kırmızı takım ve mavi takım kaptanları Burcu ve Eren oldu. Peki,MasterChef Türkiye takımları belli oldu! MasterChef kırmızı ve mavi takımda kimler var? MasterChef Türkiye yeni takımları nasıl oldu? Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

MASTERCHEF KIRMIZI VE MAVİ TAKIMDA KİMLER VAR?

MasterChef Türkiye 2021 ilk haftasında mavi takım kaptanı seçilen - seçtiği takım şu şekilde; Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

  • Burcu - Kaptan
  • Hasan
  • Hamza
  • Görkem
  • Tahsin
  • Safanur
  • Fatma
  • Tunahan

MasterChef Türkiye'nin Burcu kırmızı takım kaptanı olarak Eren'in ismini verdi ve Eren kırmızı takımın kaptanı oldu.

İşte Kırmızı takımda yer alacak isimler;

  • Eren - Kaptan
  • Şükrü
  • Emre
  • Mert
  • İbrahim
  • Dilara
  • Sergen
  • Milhan
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