MasterChef Türkiye takım oyununu kim kazandı? Masterchef takım oyununu kazanan takım hangisi? Takım oyununu mavi takım mı, kırmızı takım mı kazandı?

MasterChef Türkiye'de takım oyununu nu kazanan takım belli oldu. Şeflerin yaptığı puanlama sonrası Takım oyununu hangi takım kazandı belli oldu. Peki, Mavi takım mı, Kırmızı takım mı takım oyununu kazandı? MasterChef Türkiye takım oyununu kim kazandı? Masterchef takım oyununu kazanan takım hangisi? Takım oyununu mavi takım mı, kırmızı takım mı kazandı?

Masterchef Türkiye ikinci hafta mücadelesinde Kırmızı Takım ve Mavi Takım haftanın ilk takım oyununu kazanmak için büyük mücadele sergiledi. Şeflerin istediği mezeleri en iyi yapan takım yukarıya çıkacak, kaybeden takım ise dokunulmazlık oyunu sonrası eleme adayı belirleyecek. Bu bağlamda vatandaşlar tarafından internette en çok "MasterChef Türkiye takım oyununu kim kazandı? Masterchef takım oyununu kazanan takım hangisi? Takım oyununu mavi takım mı, kırmızı takım mı kazandı?" soruları araştırdı. Takım oyunu ile ilgili bütün detaylar haberimizde. Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

MASTERCHEF TAKIM OYUNUNU KİM KAZANDI?

Şeflerin istediği mezeleri en iyi yaparak kazanan takım belli oldu. Takımlar yemekleri eksiksiz yaptı. Şeflerin istediği mezeleri en iyi yaparak haftanın takım oyununu kazanan takım Mavi Takım oldu. Mavi takım 6-3 toplam oyla haftanın ilk takım oyununu kazanmış oldu. Kırmızı takım, takım oyununu kaybetmesinin ardından kendi arasında dokunulmazlık oyunu oynayacak.

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