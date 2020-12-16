MasterChef Türkiye ne zaman bitiyor? MasterChef final ne zaman 2020?
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MasterChef Türkiye ne zaman bitiyor? MasterChef final ne zaman 2020?

16.12.2020 12:17 | Son Güncelleme: 16.12.2020 12:21
MasterChef Türkiye ne zaman bitiyor? MasterChef final ne zaman 2020?

Türkiye'nin en beğenilen yemek programlarından birisi olan MasterChef'in final tarihi duyuruldu. Şuanda son 5 yarışmacı kaldı. Peki Masterchef Türkiye ne zaman bitiyor? 2020 MasterChef finali ne zaman yapılacak? Nerede yapılacak? Hangi gün bitiyor?

Seyircilerin beğeniyle izlediği MasterChef programının final tarihi belli oldu. Peki MasterChef hangi tarihte bitiyor? MasterChef finali ne zaman? MasterChef ne zaman final yapacak?

MASTERCHEF TÜRKİYE NE ZAMAN FİNAL YAPACAK?

2020 MasterChef Türkiye programının final tarihi hakkında resmi bir açıklama yapılmadı. Fakat Masterchef'in 10 Ocak 2021 tarihinde final yapılacağı düşünülüyor. Buna göre O Ses Türkiye yarışması da 11 Ocak 2021 tarihinde başlayacak.

Masterchef Türkiye finalinin 10 Ocak 2021 Pazar günü yapılması bekleniyor.

MasterChef Türkiye ne zaman bitiyor? MasterChef final ne zaman 2020?

MASTERCHEF TÜRKİYE FİNALİ HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Sosyal medyada MasterChef Türkiye finalinin Acun Ilıcalı'nın yeni platformu Exxen üzerinde yayınlanacağı konuşuluyor. Fakat bu konu hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

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