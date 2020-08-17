MasterChef Türkiye mavi takım yarışmacıları ve kırmızı takım yarışmacıları kimler oldu?
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

MasterChef Türkiye mavi takım yarışmacıları ve kırmızı takım yarışmacıları kimler oldu?

MasterChef 2020 yarışmasında 17 Ağustos akşamı ekrana gelen bölümde jüri üyesi Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu, ilk kapanlık oyunu için tulumba tatlısı yapılmasını istedi. Yarışmacıların kıyasıya rekabet ettiği oyunca kazanan Tanya oldu. Peki, mavi takım yarışmacıları kimler, kırmızı takım yarışmacıları kimler?

MasterChef Türkiye mavi takım yarışmacıları ve kırmızı takım yarışmacıları kimler oldu?
17.08.2020 23:48 | Son Güncelleme: 17.08.2020 23:53

MasterChef'in son bölümünde 16 yarışmacı kaptanlık oyunu için mücadele etti. Eleme oyunlarında üstün performasn gösteren yarışmacılar tulumba tatlısını jüri üyelerinin beklediği gibi yapamadı. Jüri üyeleri 16 yarışmacı arasından Tanya'yı seçti ve mavi takım kaptanı olarak kırmızı tkaımın kaptanını seçti. Peki, kırmızı takım kaptanı kim oldu?

MAVİ TAKIM YARIŞMACILARI KİMLER?

Tanya, tulumba tatlısını en iyi yapan olarak takımını seçti. Mavi takım kadrosunda ; Emir, Berk, Esra, Ebru, Eray, Özgül, Gülşah yer alıyor. Oluşturulan takım bir hafta aynı ekiple mücadele verecek.

MasterChef Türkiye mavi takım yarışmacıları ve kırmızı takım yarışmacıları kimler oldu?

KIRMIZI TAKIM YARIŞMACILARI KİMLER?

Rakip takımın seçimiyle kaptan olan Ayyüce'de ekibini belirledi. Takımda Serhat, Barbaros, Duygu, Uğur, Furkan, Sedat ve Celal bulunuyor. Her iki takım da bir hafta boyunca jürinin verdiği görevleri kusursuz şekilde yerine getirmek ve eleme potasına girmemek için üstün performans sergileyecek.

MasterChef Türkiye mavi takım yarışmacıları ve kırmızı takım yarışmacıları kimler oldu?
MasterChef Türkiye mavi takım yarışmacıları ve kırmızı takım yarışmacıları kimler oldu?

İlgili Haberler

MasterChef 2019 yarışmacıları kimler? MasterChef Türkiye 2019 yarışmacıları isimleri
MasterChef 2019 yarışmacıları kimler? MasterChef Türkiye 2019 yarışmacıları isimleri
MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? Mavi takım kaptanı kim oldu, kırmızı takım kaptanı kim oldu?
MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? Mavi takım kaptanı kim oldu, kırmızı takım kaptanı kim oldu?
MasterChef kim kazandı? MasterChef'te üst tura kimler çıktı? MasterChef ilk 8'e kimler girdi?
MasterChef kim kazandı? MasterChef'te üst tura kimler çıktı? MasterChef ilk 8'e kimler girdi?
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

İstanbul'da iğrenç olay! Alkol aldıkları evde genç kıza cinsel istismarda bulunan şahıs suçüstü yakalandı 3. Sayfa
İstanbul'da iğrenç olay! Alkol aldıkları evde genç kıza cinsel istismarda bulunan şahıs suçüstü yakalandı
Dünyanın en zehirli yılanlarından 'koca engerek' Malatya'da görüldü 3. Sayfa
Dünyanın en zehirli yılanlarından "koca engerek" Malatya'da görüldü
Son dakika: Merkezi yönetim bütçe dengesi temmuzda 29,7 milyar lira açık verdi Ekonomi
Son dakika: Merkezi yönetim bütçe dengesi temmuzda 29,7 milyar lira açık verdi
Sivas'ta yaşayan emekli vatandaş, 100 bin lira vermelerine rağmen satmadığı 1974 model minibüse gözü gibi bakıyor Ekonomi
Sivas'ta yaşayan emekli vatandaş, 100 bin lira vermelerine rağmen satmadığı 1974 model minibüse gözü gibi...
17 Ağustos gecesi kaydedildi, 21 yıl sonra bugün sosyal medyayı salladı! Depremin en dramatik videosu Güncel
17 Ağustos gecesi kaydedildi, 21 yıl sonra bugün sosyal medyayı salladı! Depremin en dramatik videosu
Çocukken yakalandığı hastalık yüzünden vücudu pullanan genç adam 'Arap zamkı' sayesinde sağlığına kavuştu 3. Sayfa
Çocukken yakalandığı hastalık yüzünden vücudu pullanan genç adam "Arap zamkı" sayesinde sağlığına kavuştu
Koronavirüsün ülkemizdeki seyriyle ilgili Bakan Koca'dan bir iyi, bir kötü haber
Koronavirüsün ülkemizdeki seyriyle ilgili Bakan Koca'dan bir iyi, bir kötü haber
İspanya'da koronavirüs vakalarında hafta sonunda büyük artış yaşandı
İspanya'da koronavirüs vakalarında hafta sonunda büyük artış yaşandı
Erzincan'da koronavirüs vaka sayıları arttı acil olmayan ameliyatlar ertelendi
Erzincan'da koronavirüs vaka sayıları arttı acil olmayan ameliyatlar ertelendi
Babası ve amcasının katilini 8 yıl sonra öldürdü
Babası ve amcasının katilini 8 yıl sonra öldürdü
Serenay Sarıkaya ile Cem Yılmaz'ın yaş farkı sosyal medyada tiye alındı
Serenay Sarıkaya ile Cem Yılmaz'ın yaş farkı sosyal medyada tiye alındı
Koronavirüsü atlatanlarda sürekli bağışıklık işaretleri tespit edildi
Koronavirüsü atlatanlarda sürekli bağışıklık işaretleri tespit edildi
Ege Denizi'ndeki sarsıntıyı değerlendiren Prof. Dr. Hasan Sözbilir, deprem beklenen 9 ili uyardı
Ege Denizi'ndeki sarsıntıyı değerlendiren Prof. Dr. Hasan Sözbilir, deprem beklenen 9 ili uyardı
HDP'li Doğubayazıt Belediye Başkanı Yıldız Acar, koronavirüse yakalandı
HDP'li Doğubayazıt Belediye Başkanı Yıldız Acar, koronavirüse yakalandı
Eski Beşiktaşlı Ricardo Quaresma, Altay ile anlaştı
Eski Beşiktaşlı Ricardo Quaresma, Altay ile anlaştı
İstanbul, Ankara ve İzmir'de 2. baro için hazırlıklar yapılıyor
İstanbul, Ankara ve İzmir'de 2. baro için hazırlıklar yapılıyor
Kuzey Kore lideri Kim'in evcil köpeklerin toplatılması talimatı verdiği öne sürüldü
Kuzey Kore lideri Kim'in evcil köpeklerin toplatılması talimatı verdiği öne sürüldü
Son Dakika: Türkiye'de 17 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 22 can kaybı, 1233 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 17 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 22 can kaybı, 1233 yeni vaka tespit edildi
Kandilli Rasathanesi Müdürü: İstanbul'un en büyük şansı fay hattının şehrin içinden geçmemesi
Kandilli Rasathanesi Müdürü: İstanbul'un en büyük şansı fay hattının şehrin içinden geçmemesi
Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko, protestocuların üzerine yürüdü: Erkek olun, ben tek başımayım siz kalabalıksınız
Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko, protestocuların üzerine yürüdü: Erkek olun, ben tek başımayım siz kalabalıksınız
Gençlerbirliği'nden ayrılan Hamza Hamzaoğlu Yeni Malatyaspor'la anlaştı
Gençlerbirliği'nden ayrılan Hamza Hamzaoğlu Yeni Malatyaspor'la anlaştı
CHP ilçe yöneticisi, boşandığı eşini ve ev sahibini öldürdü
CHP ilçe yöneticisi, boşandığı eşini ve ev sahibini öldürdü
Fenerbahçe'nin gündemindeki Sosa, Trabzonspor'un teklifini reddetti
Fenerbahçe'nin gündemindeki Sosa, Trabzonspor'un teklifini reddetti
Eski Manchester United'lı kaleci Howard'ın eşi Segura, transparan pozuyla büyüledi
Eski Manchester United'lı kaleci Howard'ın eşi Segura, transparan pozuyla büyüledi
Eski gelin adayı Hanife Gürdal'ın kız kardeşi Hamide Gürdal, pozlarıyla sosyal medyada gündem oldu
Eski gelin adayı Hanife Gürdal'ın kız kardeşi Hamide Gürdal, pozlarıyla sosyal medyada gündem oldu
Ünlü oyuncu Ozan Güven, darp iddialarına üç kelimeyle yanıt verdi
Ünlü oyuncu Ozan Güven, darp iddialarına üç kelimeyle yanıt verdi
Trafik kazası geçiren futbolcu Melih Vardar hayatını kaybetti
Trafik kazası geçiren futbolcu Melih Vardar hayatını kaybetti
Hindistan'da 13 yaşındaki kız çocuğuna tecavüz edildi, gözleri oyulup dili kesildi! Halk ayaklandı
Hindistan'da 13 yaşındaki kız çocuğuna tecavüz edildi, gözleri oyulup dili kesildi! Halk ayaklandı
Koronavirüs sonrası arsa yatırımlarına ilgi artınca fiyatlar yüzde 400 arttı
Koronavirüs sonrası arsa yatırımlarına ilgi artınca fiyatlar yüzde 400 arttı
Terör örgütünde petrol paylaşımı kavgası! Mazlum Kobani ve Murat Karayılan birbirine girdi
Terör örgütünde petrol paylaşımı kavgası! Mazlum Kobani ve Murat Karayılan birbirine girdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Oruç Reis Donald Trump Meral Akşener Angela Merkel Vladimir Putin
Magazin Nihat Doğan Şeyma Subaşı Acun Ilıcalı Demet Akalın
Spor Fuat Çapa Gökhan Gönül Mert Hakan Yandaş Omar Elabdellaoui Robert Prosinecki
Daha Fazla Kaza Bursa Deprem Ağustos
Şu an buradasınız: MasterChef Türkiye mavi takım yarışmacıları ve kırmızı takım yarışmacıları kimler oldu? - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.8.2020 23:53:04. #1.15#
title