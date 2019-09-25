MasterChef Türkiye kim veda etti? MasterChef son bölüm izle

25.09.2019 13:44

Salı akşamı Tv8'de yayımlanan MasterChef 19. bölümünde eleme heyecanı vardı. Alican'ın kaptanlığında yarışan kırmızı takım, Güzide'nin kaptanı olduğu mavi takımı mağlup ederek elemeden kurtuldu. Takım eleme potasına iseFaruk, Batuhan ve Güzide'ti soktu. MasterChef'de kim elendi, hangi takım kaybetti? MasterChef son bölüm izle…

MASTERCHEF SON BÖLÜM İZLE…

MAVİ TAKIM KAYBETTİ

MasterChef 19. son bölümü Salı akşamı ekrana geldi. Günün sonunda Güzide'nin kaptanlığında sokak lezzetleri ile yarışan mavi takım kırmızı takım karşısında oyunu kaybetti. Eleme adayları ise mavi takım yarışmacıları arasından belirlendi. İkinci dokunulmazlığı da yine kırmızı takım kazandı ve mavi takım yarışmacıları ise bir kez daha mutfağa girdi. Bireysel dokunulmazlığı ikinci defa Rıfat kazandı.

KİM ELENDİ?

Salı akşamki son oyunda MasterChef Türkiye'ye veda eden isim mavi takımdan Müge Güney oldu.

MÜGE GÜNEY KİMDİR?

MasterChef'de en son elenen isim Güney, 32 yaşında ve. İstanbul Bakırköy doğumludur. Uluslararası Lojistik bölümünden mezun oldu.

Çeşitli otellerde çalıştıktan sonra THY Doco'da uçan şef oldu ve Mutfak Sanatları Akademisi'ni tammamladı. Karaköy'de arkadaşlarının açmış olduğu hamburger dükkanına menü danışmanlığı yaptı ve Galata'da çalıştı.