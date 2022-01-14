Masterchef 2022 şampiyonu kim oldu? TV'de yayınlanan ve reyting rekorları kıran en çok izlenen yarışma programlarından Masterchef'te final heyecanı yaşanıyor. İzleyiciler MasterChef Türkiye kim şampiyon oldu? Eren mi, Hasan mı? Masterchef 2022 şampiyonu kim oldu?sorularını merak ediyor. Peki, Masterchef kim şampiyon oldu 2022? Eren mi, Hasan mı? Masterchef şampiyon kim oldu? Masterchef şampiyonu kim olacak? İşte detaylar haberimizde...

MASTERCHEF TÜRKİYE KİM ŞAMPİYON OLDU?

Masterchef Türkiye'de 2022 şampiyonu bu akşam canlı yayında belli olacak. TV8 ekranlarından yayınlanacak canlı yayın öncesi yarışmacılardan son hünerlerini sergilemeleri istenecek. Dün akşamki bölümde 3 oyun sonunda Eren: 65 Puan, Hasan: 59 puan toplamıştı. Bugün de 3 oyun oynayacak olan Hasan ve Eren arasından Masterchef 2022 şampiyonu canlı yayında belli olacak.

MASTERCHEF FİNAL FRAGMANI İZLE

MASTERCHEF DÜN AKŞAM KİM KAZANDI?

Masterchef'te ilk 3'e Eren, Hasan ve Tahsin kalmıştı. Büyük heyecana sahne olan ve 2 gün süren yarışma ve turların sonunda ilk finalist Eren olmuştu. Daha sonra Hasan ile Tahsin ikinci finalist olarak büyük finale adlarını yazdırmak üzere kıyasıya mücadele ettiler ve Hasan mücadelenin sonunda en yüksek puanı alarak finale yükselen son isim olmuştu. Tahsin ise yarışmaya 3. olarak veda etmişti.

Perşembe ve Cuma akşamı yapılacak yarışma ve turların ardından Masterchef Türkiye 2022 şampiyonu belli olacak. Eren mi Hasan mı kim şampiyon oldu? sorusu izleyenler tarafından en çok araştırılan konular arasında.

Masterchef finali bu akşam ve yarın akşam canlı yayında yapılacak yarışma ve turların ardından jüri üyelerinin oyları ile belirlenecek.

1. OYUN: Jüri üyeleri, finale kalan Eren ve Hasan'dan yarışmaya ilk katıldıkları tabaklarındaki yemeği yapmalarını istediler.

Yarışmacılar tabaklarını hazırladı ve jüri oylamalarına başladı:

Eren: 24 puan

Hasan: 20 puan

Yarışmacıların ilk hazırladıkları tabaklar sonunda Mehmet Şef Eren'e 7, Hasan'a 6 puan verdi.

Danilo Şef Eren'e 9, Hasan'a 7 puan verdi.

Somer Şef ise; Eren'e 8, Hasan'a7 puan verdi.

2. OYUN: Jüri üyeleri yarışmacıların kendi belirledikleri 4 ana malzemeden bir yemek hazırlamalarını istediler.

Yarışmacılar tabaklarını hazırladı ve jüri oylamalarına başladı:

Eren: 43 puan

Hasan: 39 puan

Yarışmacıların ikinci hazırladıkları tabaklar sonunda Mehmet Şef Eren'e 6, Hasan'a 6 puan verdi.

Danilo Şef Eren'e 7, Hasan'a 7 puan verdi.

Somer Şef ise; Eren'e 6, Hasan'a 6 puan verdi.

3. OYUN: Yarışmacılar kendi belirledikleri bir yemeği jüri üyelerine sunmak üzere hazırladılar.

Yarışmacılar tabaklarını hazırladı ve jüri oylamalarına başladı:

Eren: 65 Puan

Hasan: 59 puan

Yarışmacıların üçüncü hazırladıkları tabaklar sonunda Mehmet Şef Eren'e 7 , Hasan'a 6 puan verdi.

Danilo Şef Eren'e 8, Hasan'a 7 puan verdi.

Somer Şef ise; Eren'e 7, Hasan'a 7 puan verdi.

MASTERCHEF 2022 ŞAMPİYONU KİM OLDU?

Masterchef'te şampiyon bu akşam yapılacak ve TV8 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak final yarışmasıyla belirlenecek.

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