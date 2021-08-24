MasterChef Türkiye kaptanlar düellosunu kim kazandı? MasterChef düellosunu kazanan kaptan kim oldu? Kaptanların düellosu oyununun ödülü ne?

MasterChef Türkiye'nin ilk haftasında mavi ve kırmızı takımların belirlenmesinin ardından takım kaptanlar Burcu ve Eren arasında "Kaptanların Düellosu" oyunu oynandı. Şeflerin poşe yumurtadan "çılbır yapımı" isteyen şefler hangi kaptanın tabağını seçti? Mavi takım kaptanı Burcu mu? Kırmızı takım kaptanı Eren mi? Kaptanların düellosu oyununu kim kazandı?

MasterChef Türkiye'de ana kadroda yer alacak isimlerin belli olmasının ardından ilk oyun kaptanların düellosu oldu. Mavi takımın kaptanı Burcu ile Kırmızı takımın kaptanı Eren'in karşı karşıya geldiği zorlu mücadelede kazanan ismin kim olduğu MasterChef'i yakından takip edenler tarafından merak edilmekte. Peki, kaptanların düellosunu kim kazandı? Mavi Takım mı? Kırmızı Takım mı? Burcu mu? Eren mi?

MASTERCHEF TÜRKİYE KAPTANLARIN DÜELLOSUNU KİM KAZANDI?

Kaptanlar düellosunun ilk etabını kazananı Eren oldu. İkinci etabı kazanan kaptan Burcu oldu. Burcu bu sayede beraberliği yakalamış oldu. Çırpılmış yumurta puanını alan Burcu kaptanların düellesu oyununu kazanan isim oldu.

Poşe yumurtadan Çılbır yapılmasını isteyen şefler Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu Burcu'nun tabakları daha çok beğendi ve Burcu kaptanların düellosu oyununu kazanarak ödülün sahibi oldu. Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

KAPTANLARIN DÜELLOSU OYUNUNUN ÖDÜLÜ NE?

Burcu ve Eren'in karşı karşıya geldiği kaptanların düellosu oyununu Burcu kazandı.Burcu bu oyunu kazanarak yarın açıklanacak olan ödülünün sahibi oldu. Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.