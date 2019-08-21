MasterChef Türkiye jürisi Somer Sivrioğlu kimdir?

21.08.2019 09:12

TV8'de yeni sezonu başlayan MasterChef Türkiye programı jürilerinden Somer Sivrioğlu kimdir merak ediliyor. Geçen sezon ilk defa yayınlanmaya başlayan programın yeni sezonunda Somer Sivrioğlu ile birlikte Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna jüri üyeliği yapıyor. Peki Somer Sivrioğlu kimdir, kaç yaşındadır?

SOMER SİVRİOĞLU KİMDİR?

Somer Sivrioğlu, 1 Eylül 1971'de İstanbul Kadıköy'de doğdu. Mesleğine, bar ve restoran işleten annesinden aldığı eğitimle başladı. Bilkent Üniversitesi Turizm ve Otelcilik bölümünden mezun olduktan sonra yüksek lisans için 1995 yılında Avustralya'ya gitti. Eğitimi yanısıra otellerin mutfağında çalışarak tecrübe kazandı.

Avustralya'ya yerleşmeye karar veren Somer Sivrioğlu, kısa zamanda Sidney'deki Wagamama restoranının ulusal operasyon müdürü oldu. 2008 yılında ise kuzeni ile birlikte "Efendy" adında Sidney'de ilk Türk restoranını açtı. Başarısını burada da devam ettiren Sivrioğlu, Türk lezzetlerini tanıttığı restoranını adını bilinir bir marka haline getirdi.

2015 yılında Avusturalyalı yazar David Dale ile birlikte "Anatolia: Adventures in Turkish Cooking" adlı bir kitap çıkardı.

2016 yılında açtığı ikinci restoranının ismini ise "Anason" koydu.

Bir dönem Lezzet Yolculuğu isimli bir radyo programını sundu ve ayrıca köşe yazarlığı yaptı. Geçmişten günümüze, en iyi restaurant, en iyi et ve en iyi lezzet ödülü gibi çok dalda ödül sahibi oldu.

Aslı Sencer Sivrioğlu ile evli olan Somer Sivrioğlu'nun bu evliliğinden bir oğlu, bir de kızı vardır.

2018 yılında TV8'de Mehmet Yalçınkaya ve Hazer Armani ile birlikte MasterChef Türkiye programında jüri üyeliği yaptı.