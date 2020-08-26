MasterChef Türkiye günün menüsü: 26 Ağustos MasterChef konsepti ne oldu?
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MasterChef Türkiye günün menüsü: 26 Ağustos MasterChef konsepti ne oldu?

MasterChef Türkiye'nin 737. bölümünde kırmızı ve mavi takımlar yeni bir oyun ile izleyici karşısına çıktı. Jüri, yeni takım oyununda her iki takımdan da narenciye içerikli bir menü istedi. Peki, narenciye menüsünde neler var?

MasterChef Türkiye günün menüsü: 26 Ağustos MasterChef konsepti ne oldu?
26.08.2020 21:25 | Son Güncelleme: 26.08.2020 21:29

MasterChef'te günün konsepti narenciye oldu. Turunçgillerden oluşacak menüde beş çeşit yemeği en iyi yapan iki takımdan biri dokunulmaz olacak ve böylelikle eleme potasına aday sokmaktan kurtulacak.26 Ağustos MasterChef günün menüsü haberimizde.

MASTERCHEF GÜNÜN MENÜSÜ

Çarşamba akşamı yayımlanan 37. bölümde jüri, kırmızı ve mavi takımlarda yer alan yarışmacılardan narenciye konseptli beş yemekten oluşacak bir menü istedi. Yarışmacılar menülerini hazırlamak için 40 dakika süre verildi.

1 - Amuse-Bounce

2 - Soğuk başlangıç

3 - Ara sıcak

4 - Ana yemek

5 - Tatlı

MasterChef Türkiye günün menüsü: 26 Ağustos MasterChef konsepti ne oldu?
MasterChef Türkiye günün menüsü: 26 Ağustos MasterChef konsepti ne oldu?

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

25 Ağustos'ta oynanan dokunulmazlık oyununu kazanan Gülşah'ın, eleme potası için seçtiği ilk isim Emir oldu. Takım oylaması sonrasında 5 oyla en fazla adı yazılan isim Ayyüce seçildi. Eleme potasına giden ikinci isim böylelikle Ayyüce oldu.

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