MasterChef Türkiye eleme adayları kimler oldu? 24 Ağustos 2021 Masterchef eleme adayları kim? Masterchef Türkiye eleme adayları kimler?
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MasterChef Türkiye eleme adayları kimler oldu? 24 Ağustos 2021 Masterchef eleme adayları kim? Masterchef Türkiye eleme adayları kimler?

MasterChef Türkiye eleme adayları kimler oldu? 24 Ağustos 2021 Masterchef eleme adayları kim? Masterchef Türkiye eleme adayları kimler?
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MasterChef Türkiye'de Takım oyununu kaybeden Mavi Takımda eleme adayları belli oldu. Peki, MasterChef Türkiye eleme adayları kimler oldu? 24 Ağustos 2021 Masterchef eleme adayları kim? Masterchef Türkiye eleme adayları kimler? MasterChef Türkiye potaya kimler gitti?

MasterChef Türkiye'nin ilk haftasında takım oyununu kaybeden mavi takımda elenme adayları merak edilmeye başlandı. Vatandaşlar internette en çok "MasterChef Türkiye eleme adayları kimler oldu? 24 Ağustos 2021 Masterchef eleme adayları kim? Masterchef Türkiye eleme adayları kimler? MasterChef Türkiye potaya kim gitti?" sorularını aratmakta. MasterChef Türkiye'nin ilk hafta eleme adaylarına haberimizden ulaşabilirsiniz. Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

24 AĞUSTOS MASTERCHEF ELEME ADAYI KİMLER?

Dokunulmazlığı kazanan Hasan, ismini eleme adayı olarak belirlediği isim Tunahan oldu. Böylece potaya çıkacak ilk ismi belirlenmiş oldu. İkinci adayı belirlemek için ise oylama yapıldı. Yapılan oylama sonrası 5'er oy alan Fatma ve Tahsin ikinci elenme adaylığı en çok oy alan isimler oldu. Oylarda eşitlik olmasından sonra son kararı Mavi Takımı kaptanı olan Burcu verdi ve Tahsin ikinci elenme adayı olarak belirledi. Tahsin potada Tunahan ile yer alacak ikinci isim oldu.

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MasterChef Türkiye eleme adayları kimler oldu? 24 Ağustos 2021 Masterchef eleme adayları kim? Masterchef Türkiye eleme adayları kimler? - Haberler
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