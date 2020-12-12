MasterChef Türkiye ekranlara veda mı ediyor?

TV 8'in fenomen yarışma program MasterChef Türkiye'nin finali için geri sayıma geçilirken, flaş bir iddia gündeme geldi. İşte o iddia...

Son 6 yarışmacının mücadele ettiği fenomen yarışmada, final için artık yavaş yavaş geri sayıma geçildi. Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın jüriliğini yaptığı MasterChef'in finalinin ocak ayında yapılması planlanırken Acun Ilıcalı'nın programın finali ile ilgili çarpıcı bir karar aldığı iddia edildi.

EXXEN SÜRPRİZİ

Yeni platformu Exxen için hız kesmeyen Acun Ilıcalı'nın, MasterChef Türkiye'nin finalini Exxen'de yayınlamayı düşündüğü öne sürüldü. Ocak 2021'de yayın hayatına başlayacak olan Exxen'in ilk haftasında ücretsiz olacağı belirtildi.

YALANLAMA GELMEDİ

Ortaya atılan bu iddia sonrası yapımcı Acun Ilıcalı'dan herhangi bir yalanlama gelmedi.





Kaynak: Snob Magazin