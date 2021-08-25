MasterChef Türkiye dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 25 Ağustos MasterChef dokunulmazlığı kazanan kim? MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı 2021?
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MasterChef Türkiye dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 25 Ağustos MasterChef dokunulmazlığı kazanan kim? MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı 2021?

MasterChef Türkiye dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 25 Ağustos MasterChef dokunulmazlığı kazanan kim? MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı 2021?
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Dokunulmazlığı kim kazandı? MasterChef Türkiye'nin ilk haftasında oynanan ikinci takım oyununu kaybeden takım yeniden Burcu'nun kaptanı olduğu Mavi takım oldu. Mavi takım kaybetmesinin ardından yeni eleme adayının belirleneceği dokunulmazlık oyunu için bireysel mücadeleye başladı. Peki, MasterChef Türkiye dokunulmazlık oyununu kim kazandı? MasterChef Türkiye dokunulmazlığı kazanan kim? MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı 2021? MasterChef bireysel dokunulmazlığı kim kazandı?

Takım oyununu kaybederek dokunulmazlık oyunu için bireysel mücadele veren yarışmacılardan, şefler değerlendirme konsepti altında verilen malzemeleri değerlendirmeleri istendi. Dokunulmazlık oyunu büyük mücadeleye sahne olurken, vatandaşlar internette dokunulmazlık oyununu kimin kazandığını araştırmaya başladı. Bu bağlamda vatandaşlar tarafından en çok merak edilen sorular "MasterChef Türkiye dokunulmazlık oyununu kim kazandı? MasterChef Türkiye dokunulmazlığı kazanan kim? MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı 2021?" oldu. MasterChef Türkiye ilk haftanın dokunulmazlık oyununu kazanan isim haberimizde. Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

MASTERCHEF TÜRKİYE DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

MasterChef Türkiye ilk hafta mücadelesinde Mavi takım dokunulmazlık oyunu oynadı. Burcu, Hasan, Hamza, Görkem, Safanur, Fatma dokunulmazlık oyununu kazanmak için kıyasıya mücadele verdi. Mavi Takımda şeflerin verdiği malzemeleri iyi değerlendiren ve en iyi tabağı yapan isim ikinci kez Hasan oldu. Hasan dokunulmazlık oyununu ikinci kazanarak hem kendisini eleme adayı gösterilmekten kurtardı, hem de üçüncü eleme adayını belirlemeye hak kazandı.

DOKUNULMAZLIĞI KAZANAN İSİM: HASAN BİLTEKİN

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MasterChef Türkiye dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 25 Ağustos MasterChef dokunulmazlığı kazanan kim? MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı 2021? - Haberler
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