MasterChef Türkiye dokunulmazlık oyununu kim kazandı? MasterChef Türkiye dokunulmazlığı kazanan kim? MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı 2021?

MasterChef Türkiye'nin ilk haftasında oynanan ilk takım oyununu kaybeden takım Burcu'nun kaptanı olduğu Mavi takım oldu. Mavi takım kaybetmesinin ardından ilk eleme adayının belirleneceği dokunulmazlık oyunu için bireysel mücadeleye başladı. Peki, MasterChef Türkiye dokunulmazlık oyununu kim kazandı? MasterChef Türkiye dokunulmazlığı kazanan kim? MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı 2021?

Takım oyununu kaybederek dokunulmazlık oyunu için bireysel mücadele veren yarışmacılar, Şef Mehmet Yalçınkaya'nın özel reçetesi olan "Som" isimli özel tarifi yarışmacılara gösterdi. Dokunulmazlık oyunu büyük mücadeleye sahne olurken, vatandaşlar internette dokunulmazlık oyununu kimin kazandığını araştırmaya başladı. Bu bağlamda vatandaşlar tarafından en çok merak edilen sorular "MasterChef Türkiye dokunulmazlık oyununu kim kazandı? MasterChef Türkiye dokunulmazlığı kazanan kim? MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı 2021?" oldu. MasterChef Türkiye ilk haftanın dokunulmazlık oyununu kazanan isim haberimizde. Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

MASTERCHEF TÜRKİYE DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef Türkiye ilk hafta mücadelesinde Mavi takım dokunulmazlık oyunu oynadı. Burcu, Hasan, Hamza, Görkem, Tahsin, Safanur, Fatma ve Tunahan dokunulmazlık oyununu kazanmak için kıyasıya mücadele verdi. Mavi Takımda Mehmet Yalçınkaya'nın özel tarifi olan "Som" tarifini en iyi yapan Hasan oldu. Hasan dokunulmazlık oyununu kazanarak hem kendisini eleme adayı gösterilmekten kurtardı, hem de ilk eleme adayını belirlemeye hak kazandı.

İLK HAFTA DOKUNULMAZLIĞI KAZANAN İSİM: HASAN BİLTEKİN