MasterChef Türkiye dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? 18 Ağustos MasterChef'de dokunulmazlığı kim kazandı, kim kaybetti?
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MasterChef Türkiye dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? 18 Ağustos MasterChef'de dokunulmazlığı kim kazandı, kim kaybetti?

Dokunulmazlık oyununu hangi takım kaybetti? MasterChef Türkiye'de mavi ve kırmızı takım, jüri tarafından istenen 5 yemeği kusursuz şekilde yapmak için kıyasıya mücadele etti. Günün menüsü ''yaz konsepti'' olarak belirlendi. Peki, dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Mavi takım mı, kırmızı takım mı?

MasterChef Türkiye dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? 18 Ağustos MasterChef'de dokunulmazlığı kim kazandı, kim kaybetti?
18.08.2020 22:18 | Son Güncelleme: 18.08.2020 22:25

18 Ağustos'ta ekrana gelen dokunulmazlık oyununda mavi ve kırmızı takımlar kabak çorbası, baklava hamurundan manterlı börek, ılık manda kaymağı ile semizotu salatası, dana nuar ve poleta ve şeftalili parfeden oluşan yemekleri yaptı. Hangi takım kazandı?

MASTERCHEF GÜNÜN MENÜSÜ

Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu, kırmızı ve mavi takımın ilk kez oynadığı dokunulmazlık yarışında yarışmacılardan yaz konsepti adı altında beş çeşit yemek yapmalarını istedi. Yaz konseptinde yer alan yemekler şöyle:

1 - Kabak çorbası

2 - Baklava hamurundan manterlı börek

3 - Ilık manda kaymağı ile semizotu salatası

4 - Dana nuar ve poleta

5 - Şeftalili parfe

MasterChef Türkiye dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? 18 Ağustos MasterChef'de dokunulmazlığı kim kazandı, kim kaybetti?

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Yarışmacıların ilk kez iki takım olarak dokunulmazlık oyununa çıktığı yaz konsepti menüsünde kırmızı takımın şeftalili parfe ve dana nuar yemekleri beğenildi. Diğer yandan mavi takımın baklava hamurundan manterlı böreği, yoğurtlu kabak çorbası ve ılık manda kaymağı ile semizotu salatası beğenildi ve böylelikle mavı takım dokunulmazlığın sahibi oldu.

MasterChef Türkiye dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? 18 Ağustos MasterChef'de dokunulmazlığı kim kazandı, kim kaybetti?

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